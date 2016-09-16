Сконвертировать базу одного форума в другой

Необходимо спарсить все объекты (только Россия) с сайта airbnb.ru Информация, которая нужна с каждой страницы: заголовок, регион, город, адрес, одно фото, описание объекта, отзывы (имя, текст, дата поездки). Отзывы должны быть отдельно (с меткой к какому объекту ...
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Сконвертировать базу одного форума в другойбыл форум yaf на MSSQL, а в phpbb MySql.+ естественно перенос всех данных.phpbb подойдет любой дефолтный шаблон, разворачиваете, переносите, показываете, оплата.сделать надо безотлагательно.
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