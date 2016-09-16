Сконвертировать базу одного форума в другой

Веб-программированиеЗакрытнет заявок117 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сконвертировать базу одного форума в другойбыл форум yaf на MSSQL, а в phpbb MySql.+ естественно перенос всех данных.phpbb подойдет любой дефолтный шаблон, разворачиваете, переносите, показываете, оплата.сделать надо безотлагательно.

7 лет назад
sergtrue
Сергей 
35 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов
  • Похожие заказы

  • Парсинг сайта

    Необходимо спарсить все объекты (только Россия) с сайта airbnb.ru Информация, которая нужна с каждой страницы: заголовок, регион, город, адрес, одно фото, описание объекта, отзывы (имя, текст, дата поездки). Отзывы должны быть отдельно (с меткой к какому объекту ...

    Парсинг сайта
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать парсер легкий

    Здравствуйте! Есть сайт объявлений, вообщем надо парсить одну категорию продажа авто, тут главное когда добавляется объявления на сайт сразу получить письмо со ссылкой и тайталам на указанную почту в парсере! Категория парсинга [b]Voitures Occasion : Toute la France ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Монитор путей согласования БП для отдела (Битрикс 24 коробка)

    В публичной части корпортала создать страницу для просмотра путей согласования БП для данного отдела. Возможность по каждому БП: 1) посмотреть, кто в данном отделе будет согласовывать БП 2) возможность для руководителя изменить того, кто должен согласовывать БП для ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать скрипт загрузки

    $50

    Здравствуйте, требуется написать скрипт загрузки произвольных файлов на сервер 1. поддержка drag-n-drop (перетаскиваем файл на прямоугольную область, он загружается на сервер) 2. поддержка прогресса загрузки (показывать, сколько загружено) 3. php класс + html / js шаблон (ООП, комментарии ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Парсер товара

    С сайта russia-stamps.com необходимо осуществить парсинг всего опубликованного товара. На выходе необходимо получить [list][*]CSV-файл в кодировке WIN1251[*]Архив фотографий попапочный (каждая фотография соответствует названию артикула) [/list] А теперь подробнее. [b]CSV-файл должен содержать столбцы:[/b][list][*]Столбец 1 - полный путь категории, где лежит ...

    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Не работает Chronoforms на Joomla

    Установил вот сюда http://viber24.com Но не работает. Может плохую версию Chronoforms поставил, может настроил не правильно. Надо сделать вот такую форму http://viber24.biz.ua/index.php/order Если есть компонент лучше, чем Chronoforms, также готов рассмотреть.

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Выполнить доработку сайта на PHP

    Выполнить доработку сайта на PHP. Стиль кода очень простой и профессионал очень быстро разберется. 1.      Добавить новые разделы в админку 2.      Исправить ошибки в дизайне и в функциях 3.      Создать структурированные данные путем добавления разметки HTML на страницы ...

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка модулей процессинга

    $300

    В команду разработчиков требуются опытные PHP программисты на долгосрочное сотрудничество. Проект: Разработка модулей процессинга (подключения к платежному шлюзу) для известных движков магазинов. Спецификация и действующие образцы плагинов в наличие. Оказываем информационную и консультационную поддержку. Оплата достойная. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад