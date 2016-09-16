Выполнить доработку сайта на PHP

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок190 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Выполнить доработку сайта на PHP. Стиль кода очень простой и профессионал очень быстро разберется.

1.      Добавить новые разделы в админку

2.      Исправить ошибки в дизайне и в функциях

3.      Создать структурированные данные путем добавления разметки HTML на страницы сайта.

4.      Исправьтеошибки в расширенных карточках или добавьте информацию

5.      Провести оптимизацию HTML

6.      Создать ускоренные мобильные страницы

7.      Создать файлы Sitemap

8.      Создать атрибуты hreflang.

PHP
7 лет назад
liktour
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • К ИМ на joomla надо подвязать сервис дозвона к отправке заказов.

    Добрый день! Есть маленькое ТЗ по инт.магу at5.su Суть: надо реализовать функцию автодозвона через сервис uptocall.ru в момент поступления заказа. Должно быть так: 1. Клиент отправил заказ со своим номером телефона. 2. В этот момент ИМ передаёт на сервис ...

    Joomla
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настройка шаблона и перенос контента парсинга на Вордпрес

    2 задачи: 1. Настройка бесплатного шаблона по ТЗ. 2. Перенос контента путем парсинга с сайта, который на голом HTML (выкачан из вебархива). ТЗ во вложении. Пишите цены и сроки. Оставляйте скайп.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка модулей процессинга

    $300

    В команду разработчиков требуются опытные PHP программисты на долгосрочное сотрудничество. Проект: Разработка модулей процессинга (подключения к платежному шлюзу) для известных движков магазинов. Спецификация и действующие образцы плагинов в наличие. Оказываем информационную и консультационную поддержку. Оплата достойная. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Собрать страницу в конструкторе WP

    $20

    Всем привет. Необходимо собрать новую главную страницу в конструкторе WP Тема куплена, по этому в ней есть все необходимые модули, а так же и другие темы для понимания какой модуль где будет. Сайт работает уже давно, но необходимо ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Почистить сайт на WordPress от взлома (бэкдор)

    Добрый день, у нас такая проблема, есть два сайта на WordPress и один и второй постоянно подвергаются взломам (оба на одном сервере), разрабатывались они одновременно по одной тематике.   Больше всего мы грешим на шаблон (но уверенности ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Добавить новое поле к продукту

    Версия Prestashop 1.6.1.4 работа заключается в добавлении поля Гарантия (обычное, текстовое, 255 знаков). Поле должно в админке отображаться на вкладке Информация. Значение из него должно сохраняться в таблицу ps_product_lang в поле warranty. Насколько я понял, добавление поля влечет ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Java script пояснение и добавить несколько значений

    Есть сайт на котором стоит возможность выбрать из нескольких опции конечную конфигурацию. Надо пояснить как сформировывается расчет и по возможности вынести значения отдельно. там просто изменяется цена от количества + скидки... короче разъяснить, что откуда и куда. + расширить ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • ВордПресс

    Есть сайт – brandsale.uz  Движок – вордпресс, для интерфейся используется тема.  Проблемы:  1. Подключить модуль для импорта с CSV/XLS  2. Небольшие работы по фронтэнду: нужно будет поменять тексты (в шаблонах), перекрасить что-нибудь и т.д.  3. Исправить внутренние ошибки с темой/wordpress'ом В ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад