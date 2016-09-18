Добавить новое поле к продукту

Версия Prestashop 1.6.1.4

работа заключается в добавлении поля Гарантия (обычное, текстовое, 255 знаков).

Поле должно в админке отображаться на вкладке Информация. Значение из него должно сохраняться в таблицу ps_product_lang в поле warranty.

Насколько я понял, добавление поля влечет за собой изменение кода в файлах

\themes\default\template\controllers\products\informations.tpl

\controllers\admin\AdminProductsController.php

\override\controllers\admin\AdminProductsController.php

\classes\Product.php

Есть инструкция - http://prestashop-forum.ru/redgo.php?url=http://prestashop-forum.ru/index.php/topic,2835.0.html

Говорят, что рабочая, го мне не помогла. Может быть вам поможет.

Жду ваших предложений.