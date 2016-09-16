Есть сайт – brandsale.uz

Движок – вордпресс, для интерфейся используется тема.

Проблемы:

1. Подключить модуль для импорта с CSV/XLS

2. Небольшие работы по фронтэнду: нужно будет поменять тексты (в шаблонах), перекрасить что-нибудь и т.д.

3. Исправить внутренние ошибки с темой/wordpress'ом

В общем, конкретно сейчас, мне нужно сделать 3 вещи:

1. Импорт товаров с CSV.

2. Добавить плагин для заливки картинок для товаров.

3. В самой админке какие-то ошибки впшные, возможно нужно обновить тему, возможно сам вордпресс.

По порядку работы - мне в целом нужна поддержка. Я вижу это так: набирается какой-то пак правок, я их отправляю вам, вы оцениваете по часам, я оплачиваю, вы работаете

Ренж правок - от установки вп модулей, до каких-то мелких правок по интерфейсу. Возможно добавление каких-то категорий и т.д.

Если можете взяться, скажите свой рейт.