Разработка ТЗ

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Есть сайт http://trip-tuda.com/ Сайт-посредник по покупке авиа, ж/д билетов, покупке отелей, страховок, аренде автомобилей. Сайт написан на каком то фреймворке, точно на каком не знаем. Сайт передали нам в управление. Нужно наладить его работу, настроить все модули. Кто ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для первой немного упрощённой версии сервиса по типу как youla.io разработать ТЗ по готовому прототипу страниц.
Рассчитываем на 60-80 уе. Сроки 2 дня.
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть два сайта на Битриксе на которых не работает отправка на e-mail, скорее всего из-за измененных юрл, сами формы рабочие. Нужно починить что бы из форм заявки приходили на почту. Сайты: https://goo.gl/LEaSzT https://goo.gl/dPKwwA Жду предложений с ценами и строкамиВеб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
СЕО компания, занимающаяся продвижением сайта предоставила т.з. на программные правки (в приложении). Нужен программист с опытом данных работ. Если готовы взяться прошу назвать стоимость и сроки работы.Закрыт7 лет назад
Необходимо написать JavaScript код, осуществляющий сбор статистики, обмен данными с внешним сервисом, демонстрацию и обработку формы подписки (см. ТЗ). Требования к кандидату: нужен опытный спец.Требования к работе: в ТЗ + возможность дальнейшей поддержки / доработки кода. Сороки: ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! На сайте на DLE по неизвестной мне причине отсутствует форма комментариев. Необходимо ее установить, используя инструменты самого DLE - никаких сторонних модулей, плагинов. Затем необходимо частично закрыть форму комментариев под спойлер, чтобы они не занимали ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $1000
Необходимо спарсить информацию из бухгалтерских отчетов (данные открытые). Источник: Сайт ГКС [url=http://www.gks.ru/accounting_report]http://www.gks.ru/accounting_report[/url] Заказчик передает список из 1061 компании (csv), для каждой есть идентификатор (ИНН). Поиск осуществляется по нему (например, 5036011735). На выходе таблица (csv): название компании - показатель 1 ...Веб-программирование21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Сайт на DLE. Есть список городов, создал дополнительное поле в профиле, добавил поле при регистрации, в профиль. [b][u][/u][/b] То есть при редактировании профиля я вижу выбранные город, допустим меняю информацию о себе и сохраняю. После ...Закрыт7 лет назад
Сделать лендинг пейдж по готовому макету. Бюджет 20000 р. Сайт будет на битриксе. Всё будет прокручиваться наподобие сайта http://www.ok-studios.de/home/ каталог разворачиватьсяВеб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброе утро! У меня не цели спамить, делаю инструмент для себя, что бы просто экономить время. Есть проект, на нём можно искать объявлений на всех досках моего региона, https://goo.gl/aESrxz А я хотел бы подать объявление. В настройках скрипта я ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
- $60
Требуется внести изменения в работающий сайт на Joomla: - Поправить съехавшую верстку в шапке - Доработать мобильную версию, тоже верстка - Изменить оформление страницы корзины, стр. оформления заказа - И ряд других небольших изменений Макеты в psd будут предоставлены. Подробное тз ...Закрыт7 лет назад