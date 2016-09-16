Разработка ТЗ

Доброе утро! У меня не цели спамить, делаю инструмент для себя, что бы просто экономить время. Есть проект, на нём можно искать объявлений на всех досках моего региона, https://goo.gl/aESrxz А я хотел бы подать объявление. В настройках скрипта я ...