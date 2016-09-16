Автоматическое размещение объявления на досках объявлений (lv)

Доброе утро! У меня не цели спамить, делаю инструмент для себя, что бы просто экономить время.

Есть проект, на нём можно искать объявлений на всех досках моего региона, https://goo.gl/aESrxz

А я хотел бы подать объявление.

В настройках скрипта я указываю исходные данные объявления: рубрика, текст, телефон, цена, эмаил, ссылка, картинка.

Скрипт начинает размещение и показывает прогресс бар где уже разместился, а где размещение прошло с ошибкой, если разместился то даёт быструю ссылку на то что бы посмотреть, что там все хорошо.

1. doska.lv.....Ok.... link

2. doska.lv.....Ok.... link

3. doska.lv.....Bad.... link

4. doska.lv.....Ok.... link

5. doska.lv.....Ok.... link

6. ...............................