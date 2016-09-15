Парсинг товаров для интернет-аптеки

Для новой интернет-аптеки нужен каталог товаров на основании какой-либо существующей интернет-аптеки.

Желаемые сайты-доноры (на выбор):

https://www.add.ua - этот хороший пример, потому как там есть некоторые характеристики.

http://www.apteka24.ua

http://receptika.ua

https://apteka911.com.ua

https://paniapteka.ua

Что нужно иметь на выходе:

ссылка товара

название товара

артикул

бренд

цена

категория / подкатегория / под-подкатегория (если возможно)

описание

изображения (в отдельной папке, без водяных знаков)

характеристики

инструкции (файлы или в каком они виде там существуют).

Сколько будет стоить, например, 1000 товаров, или как будет рассчитываться стоимость (т.к. может отличаться структура каталога на сайте-доноре, или еще что-то), также нужны примерные сроки выполнения и условия вашей работы.