Парсинг товаров для интернет-аптеки

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок302 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для новой интернет-аптеки нужен каталог товаров на основании какой-либо существующей интернет-аптеки. 

Желаемые сайты-доноры (на выбор):

https://www.add.ua - этот хороший пример, потому как там есть некоторые характеристики.

http://www.apteka24.ua

http://receptika.ua

https://apteka911.com.ua

https://paniapteka.ua

Что нужно иметь на выходе:

  • ссылка товара
  • название товара
  • артикул
  • бренд
  • цена
  • категория / подкатегория / под-подкатегория (если возможно)
  • описание
  • изображения (в отдельной папке, без водяных знаков)
  • характеристики
  • инструкции (файлы или в каком они виде там существуют).
Сколько будет стоить, например, 1000 товаров, или как будет рассчитываться стоимость (т.к. может отличаться структура каталога на сайте-доноре, или еще что-то), также нужны примерные сроки выполнения и условия вашей работы.
7 лет назад
Alcomp
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Установить и настроить движок wordpress на лендинг пейдж

    Необходимо прикрутить landingpage на wordpress с возможность редактирования нескольких разделов: События Каталоги услуг [url=http://rbtg.esy.es/]http://rbtg.esy.es/[/url] - главная страница [url=http://rbtg.esy.es/single.html]http://rbtg.esy.es/single.html[/url] - страница каталога

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Программист Java Script

    $200

    Разработать интерактивную Html страницу (верстка готова) на фреймворке AngularJs. Личная встреча с кандидатом обязательна (г. Харьков). Ориентируюсь на постоянное сотрудничество.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Добавление второй цены для опта. Simpla.

    Для движка simpla cms нужна доработка на сайте должно быть 2 цены на товар одна опт другая розничная, розничные покупатели видят только розничную оптовые видят и розничную и оптовую цену оптовая цена на каждый товар задается отдельно ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Плагин парсер для интернет магазина на SHOP-SCRIPT6

    Необходимо использую документацию https://developers.webasyst.ru  https://developers.webasyst.ru/tutorials/ создать приложение или плагин для автоматического, ежедневного парсинга товаров  по категориям с сайта поставщика в интернет магазин при успешном выполнении есть задачи в написании еще 5 подобных плагинов + 1 поставщик имеет API сайт ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • PHP/Laravel: доработка имеющегося веб-приложения

    Имеется веб-приложение на PHP/Laravel: веб-сайт для поиска и предложений определённых товаров (marketplace, сведение спроса и предложения). В данный момент состояние системы – условно 1.0 бета. На сайте уже много пользователей, но не все функции работают, ...

    PHPLaravel
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Подключить к сайту систему оплату paymaster.ru

    Подключить к сайту систему оплату paymaster.ru по протоколу, аналогично как сейчас подключена пейпал сайт на WP, в пеймастер уже добавлен и одобрен, способы оплаты уже активированы в пеймастере: Альфа-Банк, ВТБ24, Банк Русский Стандарт, WebMoney, ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка интернет магазина videogames Знание Joomla

    Доработка интернет магазина videogames  Знание Joomla Имеется интреннет магазин [url=http://videogamestore.ru/]videogamestore.ru/[/url]  работает на Joomla! 2.5.6 Stable [ Ember ] 19-June-2012 14:00 GMT Необходимо добавить некоторые функции и оптимизировать управление   Исправить ошибки     К сожалению я не имею практики в составлении Т,З Более ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка сайта на Word Press c Woo Commerce.

    Доработка сайта на Word Press c Woo Commerce.  Необходимо доработать ряд визуальных моментов на сайте [url=http://www.getfitwear.ru/]www.getfitwear.ru[/url]. Сайт сделан на Word Press с использованием плагина Woo Commerce. Также необходимо адаптировать иконку корзины и переключения языков в мобильной версии. [url=http://prnt.sc/ci815n]http://prnt.sc/ci815n[/url] [url=http://prnt.sc/ci81fa]http://prnt.sc/ci81fa[/url] [url=http://prnt.sc/ci81iu]http://prnt.sc/ci81iu[/url] [url=http://prnt.sc/ci81u7]http://prnt.sc/ci81u7[/url]

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Загрузка прайсов и обновление цен в интернет-магазине

    Для интернет-магазина http://komod-mm.com.ua/ на вордпрессе (плагин магазина Woocommerce) необходимо сделать обновление цен из csv файлов поставщиков. Есть полтора десятка поставщиков у каждого свой прайс в эксцеле.  Каждый прайс должен загружаться отдельно и обновлять цены только ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад