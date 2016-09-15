Загрузка прайсов и обновление цен в интернет-магазине

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки136 просмотров
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Для интернет-магазина http://komod-mm.com.ua/ на вордпрессе (плагин магазина Woocommerce) необходимо сделать обновление цен из csv файлов поставщиков. Есть полтора десятка поставщиков у каждого свой прайс в эксцеле.  Каждый прайс должен загружаться отдельно и обновлять цены только определенной группы товаров.

7 лет назад
sergiy77
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
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