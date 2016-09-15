Исправить ошибку после переноса Wordpress

Есть проект CRM написанная на php mysql и codeignitor требуется ее переделать более подробно опишу заинтересованному исполнителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
После переноса сайта с одного хостинга на другой, возникла ошибка которую необходимо исправить.
Ошибка возникает в плагине "MixMarket", Даже есть строка на которую указывает ошибка.
Creating default object from empty value in /home/planeta8/planeta-middle-east.com/www/wp-content/plugins/mixmarket-store/classes/goods_types_model.php on line 72
Нужно починить чтобы все работало.
Вот сайт: http://planeta-middle-east.com/
Предпочтение людям из Украины.
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