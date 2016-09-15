Исправить ошибку после переноса Wordpress

$4
Веб-программированиеЗавершен5 заявок134 просмотра
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После переноса сайта с одного хостинга на другой, возникла ошибка которую необходимо исправить.

Ошибка возникает в плагине "MixMarket", Даже есть строка на которую указывает ошибка.

Creating default object from empty value in /home/planeta8/planeta-middle-east.com/www/wp-content/plugins/mixmarket-store/classes/goods_types_model.php on line 72

Нужно починить чтобы все работало.

Вот сайт: http://planeta-middle-east.com/

Предпочтение людям из Украины.

WordPress
7 лет назад
brandway
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
roman-soe
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$4
1 день
Все было выполнено очень быстро и без проблем. Рекомендую.
Четко поставил задачу, оплатил в срок несмотря на трудности перевода между валютами. Рекомендую