Мониторинг цен сегмента рынка строительных материалов

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки176 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть ряд поставщиков (20-30 организаций), которые продают одинаковый товар (15-20 товарных групп) по разным ценам.

Цены изменчивы в зависимости от разных факторов, и в связи с этим есть потребность отслеживать изменения, а также рыночные предложения в целом.

Сервис д.б. открытым, доступным для пользователей со стороны. 

Источники данных - прайсы и сайты фирм-поставщиков.

7 лет назад
justgraf
Павел 
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад