Есть проект CRM написанная на php mysql и codeignitor требуется ее переделать более подробно опишу заинтересованному исполнителю.
Мониторинг цен сегмента рынка строительных материалов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть ряд поставщиков (20-30 организаций), которые продают одинаковый товар (15-20 товарных групп) по разным ценам.
Цены изменчивы в зависимости от разных факторов, и в связи с этим есть потребность отслеживать изменения, а также рыночные предложения в целом.
Сервис д.б. открытым, доступным для пользователей со стороны.
Источники данных - прайсы и сайты фирм-поставщиков.
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