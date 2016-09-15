Интеграция api сервиса webinar ru

Имеется сайт на Wordpress.

Есть компонент, который предназначен для создания и управления событиями.

Карточки событий создает администратор, пользователь может их просматривать в разных видах, в частности, в виде календаря.

Смотреть детали события и прикрепленный текст.

Требуется интеграция данной системы с сервисом Webinar.ru

Ссылка на API: support.webinar.ru/index....

Выделяем следующие пункты, требующие реализации:

1. Размещение интерфейса вебинара на сайте:

Где XXX – номер мероприятия.

(выдержка из API)

2. Создание пользователя автоматическое

В вебинар ру (пункт апи 1.5)

Необходимо создавать пользователя на основе данных, с которыми человек регистрируется/оплачивает на нашем сайте.

2.1. В идеале создавая на сайте в системе биллинга мероприятие оно автоматом создается в вебинарру при помощи пункта 1.2 апи.

2.2 На сайте в карточке мероприятия показывается только тем, кто купил: 1.8, 1.10, 1.11, 1.12 пункты апи.

3. Предоставление доступа через апи.

В соответствии с текущей ситуацией, модель действия такая:

Пользователь регистрируется на нашем сайте (при этом автоматом создается аккаунт в вебинар ру)

Пользователь покупает, имеет доступ к странице со всей информацией (экран вебинара, материалы итп, все это автоматом генерируется).

3.1 Ограничение одновременного захода.

Важный вопрос – можно ли в карточке мероприятия на сайте делать ограничение на просмотр какой-то информации только для тех кто приобрел.

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Указывайте в ответах:

1. примерную стоимость реализации такого решения;

2. Телефон для связи

Спасибо.