Интеграция api сервиса webinar ru

Ув. коллеги есть международная торговая площадка на стадии разработки и запуска, создавался без ТЗ. По этому возникли много недочетов. Необходима написать грамотный ТЗ исходя из слов и самого деятельности сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется сайт на Wordpress.
Есть компонент, который предназначен для создания и управления событиями.
Карточки событий создает администратор, пользователь может их просматривать в разных видах, в частности, в виде календаря.
Смотреть детали события и прикрепленный текст.
Требуется интеграция данной системы с сервисом Webinar.ru
Ссылка на API: support.webinar.ru/index....
Выделяем следующие пункты, требующие реализации:
1. Размещение интерфейса вебинара на сайте:
Где XXX – номер мероприятия.
(выдержка из API)
2. Создание пользователя автоматическое
В вебинар ру (пункт апи 1.5)
Необходимо создавать пользователя на основе данных, с которыми человек регистрируется/оплачивает на нашем сайте.
2.1. В идеале создавая на сайте в системе биллинга мероприятие оно автоматом создается в вебинарру при помощи пункта 1.2 апи.
2.2 На сайте в карточке мероприятия показывается только тем, кто купил: 1.8, 1.10, 1.11, 1.12 пункты апи.
3. Предоставление доступа через апи.
В соответствии с текущей ситуацией, модель действия такая:
Пользователь регистрируется на нашем сайте (при этом автоматом создается аккаунт в вебинар ру)
Пользователь покупает, имеет доступ к странице со всей информацией (экран вебинара, материалы итп, все это автоматом генерируется).
3.1 Ограничение одновременного захода.
Важный вопрос – можно ли в карточке мероприятия на сайте делать ограничение на просмотр какой-то информации только для тех кто приобрел.
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Указывайте в ответах:
1. примерную стоимость реализации такого решения;
2. Телефон для связи
Спасибо.
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