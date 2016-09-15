Интеграция api сервиса webinar ru

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Имеется сайт на Wordpress. 

Есть компонент, который предназначен для создания и управления событиями. 

Карточки событий создает администратор, пользователь может их просматривать в разных видах, в частности, в виде календаря. 

Смотреть детали события и прикрепленный текст. 

Требуется интеграция данной системы с сервисом Webinar.ru 

Ссылка на API: support.webinar.ru/index.... 

Выделяем следующие пункты, требующие реализации: 

1. Размещение интерфейса вебинара на сайте: 

 

Где XXX – номер мероприятия. 

(выдержка из API) 

2. Создание пользователя автоматическое 

В вебинар ру (пункт апи 1.5) 

Необходимо создавать пользователя на основе данных, с которыми человек регистрируется/оплачивает на нашем сайте. 

2.1. В идеале создавая на сайте в системе биллинга мероприятие оно автоматом создается в вебинарру при помощи пункта 1.2 апи. 

2.2 На сайте в карточке мероприятия показывается только тем, кто купил: 1.8, 1.10, 1.11, 1.12 пункты апи. 

3. Предоставление доступа через апи. 

В соответствии с текущей ситуацией, модель действия такая: 

Пользователь регистрируется на нашем сайте (при этом автоматом создается аккаунт в вебинар ру) 

Пользователь покупает, имеет доступ к странице со всей информацией (экран вебинара, материалы итп, все это автоматом генерируется). 

3.1 Ограничение одновременного захода. 

Важный вопрос – можно ли в карточке мероприятия на сайте делать ограничение на просмотр какой-то информации только для тех кто приобрел. 

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Указывайте в ответах: 

1. примерную стоимость реализации такого решения; 

2. Телефон для связи 

Спасибо.

7 лет назад
saprykin-no
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад