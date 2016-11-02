Натянуть сайт на CMS и внести дополнения

Веб-программированиеЗавершен3 заявки171 просмотр
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Хотелось бы внедрить движок с нашего сайта, он самописный, разрабатывала его студий на фреймворке YII, если кто то захочет в этом разобраться, есть два плюса - первый - это сайт трюма будет на удобном для нас движке, а второй - вы сможете помогать нам со вторым сайтом, где тоже не так мало работы!

Но если предложите свои варианты, тоже посмотрю.....

С ТЗ можно ознакомится по ссылке, написал все достаточно подробно, пишите стоимость и систему управления

https://yadi.sk/i/49_FzV8ju4Ajj

7 лет назад
v-max56
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
22 дня назад
Выбранный исполнитель
ccista
Сергей 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад
7 лет назад
$10
15 дней
Как всегда, все на высшем уровне
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