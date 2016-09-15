Поправить форму обратной связи на лендинге

Нужен скрипт чтоб голосовал за игровой сервер и полностью настраивался как я захочу, то есть за какой сервер, сколько голосов в минуту и так далее и главное с разных прокси чтоб голосовало!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть лендинг, на нем есть 2 формы обратной связи. Нужно связать эти формы с CRM-кой.
Каким образом это сделать: crm уже сгенерировала код формы, он есть в готовом виде. Нужно взять его и поправить стили этих двух форм таким образом, чтобы они выглядели точно так же, как и те формы, которые уже сейчас стоят на лендинге (они сейчас нерабочие)
Простой лендос, с элементарной версткой, простые формы, по три текстовых поля, нужно просто изменить стили тех форм, которые выдала crm и вставить в лендинг. ничего сложного.
Прикрепляю к проекту подробное ТЗ и файлы сайта и код форм. В ответе напишите стоимость работы и сможете ли реализовать п.4 ТЗ
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