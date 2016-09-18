Прикрутить 1-ну страницу

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Веб-программированиеЗавершен2 заявки179 просмотров
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есть сайт arenda.mixmax.ru/. мы убираем первую страницу и ставим сверстанную – yuliagutkina.github.io/Mi... 

Будут  три разных текста (которые в центре) 

ваша цена/сроки? 

7 лет назад
Michail770
Михоэль 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
ilger
25 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$5
1 день
Илья сделал все отлично. рекомендую!
Четкая постановка задачи и своевременная оплата, спасибо с:
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