Прикрутить 1-ну страницу

Нужно создать сайт для поиска бытовой техники . Использовать парсинг к сайту каждого магазина. Примерно сайт должен выглядеть так equipmentsearch.com или alfa.kz Фильтры должны зависить от категории или самого продукта.Онлайн оплат не будет. Только информационный сайт. CMS должна ...
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Будут три разных текста (которые в центре)
ваша цена/сроки?
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