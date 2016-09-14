Создание интернет магазина

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок180 просмотров
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 Создание интернет магазина

 Нужно создать интернет магазин.  

 Подробная информация по этой ссылке yadi.sk/d/Df_qdy96unncA

 ТЗ + страницы дизайна.

7 лет назад
skarlat-klient
Андрей 
33 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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