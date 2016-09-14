Настроить WP тему

Необходимо на WordPress сделать калькулятор (ОСАГО). Пример, от которого стоит отталкиваться [url=http://polismart.com.ua/osago/]http://polismart.com.ua/osago/[/url] нужен именно такой по функционалу. То есть нужен калькулятор в 3 шага: 1 шаг выбор основных параметров (с заранее заданными коэффициентами, эксель файл с данными по ...
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Есть купленная и установленная на движок тема.
Необходимо настроить вывод материалов и саму тему.
Сайт: http://www.smart-office.com.ua/
все подробности при переписке.
Тз: https://docs.google.com/document/d/1BZFSnQuQgHA3RTw_CqcvYGLwIW3TinpZUDT0GM8DHks/edit?usp=drive_web
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