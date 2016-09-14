Создание сайта

Нам требуется на примере дизайна сайтов: https://onepagelove.com/benjamin-guedj и https://onepagelove.com/benjamin-guedj сделать сайт для нашей компании, который бы имел в качестве навигации горизонтальную прокрутку и имел бы версии для планшетов и телефонов. Дополнение: наш сайт http://www.futuro.design/ Мы сделали ТЗ что мы хотим. Хотим взять за основу наш дизайн и создать новый сайт на платформе вордпресс.

ТЗ в прикреплённом файле. Весь дизайн сайта есть в psd, нет только некоторых иконок. Сайт должен быть с версиями для планшета и телефона. Основной принцип Сайта – горизонтальная прокрутка с параллакс эффектами. Версия для телефона с учетом просмотра в альбомном формате и просьбой перевернуть устройство при загрузке. Сайт должен быть сдан под ключ, то есть сделан, установлен и наполнен контентом со старого Сайта. Плюс мы хотим получить файл с полным шаблоном Сайта для установки на вордпресс. Не хотелось бы иметь "всякие костыли", хотелось бы видеть красивый код. Просьба писать цену и сроки в предложении. Рассматриваться будут только ответы с этими данными. Спасибо всем за отклики.

P.S. Дизайн нам не нужен! мы архитекторы и сделали его для себя сами и он нас полностью устраивает – нужна качественная верстка и программирование. Если кого-то обидели – просим понять и простить :)

Оплата поэтапно !