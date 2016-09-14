Необходимо разработать сайт-форум, всего около 100 страниц.

Подробности кандидатам!

в первую очередь интересует стоимость и сроки

ТЗ у нас нет

могу описать проект

По сути это сайт-форум. Около 100 страниц.

Порядка 20 основных групп с 2-5 подгруппами в каждом. Личным кабинетом и

привязкой к телефону при регистрации. В ЛК должно быть репутация.

В каждой подгруппе пользователи создают свою тему. в ней идет комментирование.

Должна быть возможность подписки на подгруппу с уведомлением о создании новой

темы на эл. адрес. По сути обычный форум, но есть некоторые нюансы.

Должна быть возможность прикрепления изображений в теме. У создателя темы

должны приходить уведомление на электронку об ответе в теме.

должен быть поисковик, монетизация- реклама в каждой группе и подгруппе

То есть имеем общие 20 групп с 2-5 подгруппами в каждой, создание тем только в подгруппах

Интуитивный интерфейс при создании темы для определения в какую подгруппу размещать тему. Наподобие классификатора авито.

Пишем скайпы, оплата поэтапная