Сайт-форум

$500
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки138 просмотров
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Необходимо разработать сайт-форум, всего около 100 страниц. 

Подробности кандидатам! 

в первую очередь интересует стоимость и сроки

ТЗ у нас нет

могу описать проект

По сути это сайт-форум. Около 100 страниц.

Порядка 20 основных групп с 2-5 подгруппами в каждом. Личным кабинетом и

привязкой к телефону при регистрации. В ЛК должно быть репутация.

В каждой подгруппе пользователи создают свою тему. в ней идет комментирование.

Должна быть возможность подписки на подгруппу с уведомлением о создании новой

темы на эл. адрес. По сути обычный форум, но есть некоторые нюансы.

Должна быть возможность прикрепления изображений в теме. У создателя темы

должны приходить уведомление на электронку об ответе в теме.

должен быть поисковик, монетизация- реклама в каждой группе и подгруппе

То есть имеем общие 20 групп с 2-5 подгруппами в каждой, создание тем только в подгруппах

Интуитивный интерфейс при создании темы для определения в какую подгруппу размещать тему. Наподобие классификатора авито.

Пишем скайпы, оплата поэтапная 

7 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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