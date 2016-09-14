Доработка Opencart 1.5

Добрый день есть сайт bazarzap.ru он сделан на opencart. Надо сделать доработку 1. Натянуть новый дизайн 2. Убрать все что касается авторазборки 3. Поиск по марке надо подвязать к товар из админки. (сейчас все это делаеться во фронтэнд) 4. Сделать ...