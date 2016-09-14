Доработка Opencart 1.5

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки91 просмотр
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Для Opencart 1.5.5 нужно сделать доработки:

1. Вывести на главной странице корзину (корзина сделана на модуле Simple)

2. Сделать так, чтобы после отправки заказа клиенту вместо пересылки на страницу Success с текстом об успешной отправке, всплывало Модальное Окно с тем же текстом об отправке.

OpenCart
7 лет назад
magic25
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад