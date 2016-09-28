Доработка форм web-системы CRM

$60
Веб-программированиеЗавершен2 заявки157 просмотров
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Необходимо сделать:

1. Создать дополнительное поле в форме «Новая задача»

2. Реализовать последовательную (почасовую) постановку задач пользователям.

3. Графически отобразить последовательность(стрелка) задач в «Календаре».

4.  Экспорт календаря в PDF и MS Exel в заданном формате.

5. Убрать кнопку «Трудозатраты» из меню.

6. Сделать невидимым поле  «Трудозатраты».

7. Зашифровать значение функции в адресной строке.

Более подробное описание задачи можно просмотреть по ссылке.

7 лет назад
peca
Петр 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
xpath
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
7 лет назад
$80
2 дня
Исполнитель выполнил все поставленные задачи. Сроки немного подзатянулись из-за дополнительных работ, выявленных в процессе доработки. Немного подзатянулось общение и обсуждение некоторых вопросов. Разработчик помог улучшить и дополнить ТЗ. Вообщем впечатление очень положительное. Рекомендую.
Во время работы Заказчик находился на связи и своевременно давал комментарии.