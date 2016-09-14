Разработка онлайна по продаже отелей, туров.

Здравствуйте. Есть действующий интернет-магазин на Опенкарт 1.5.5.1.2 . Клиенты, когда размещают свой заказ, заполняют ФИО, свой адрес, телефон, сумма заказа. Для отправки заказов используются конверты 114х162мм (прилагаю изображение на фоне листа А4), на которых как раз указывается сумма ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать онлайн-поисковик для продажи отелей и туров. Своеобразный хаб, который забирает цены из других, заданных онлайнов-поставщиков отелей и воспроизводит их с заданной маржой. А также формирует по заданным параметрам необходимые туры с добавлением чартерных билетов и регулярных рейсов, а также трансферов, страховок и других доп услуг. При этом пользователь имеет свой личный кабинет, с возможностью оплаты и получения после оплаты необходимых документов.
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