Разработка онлайна по продаже отелей, туров.

$10000
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок148 просмотров
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Требуется написать онлайн-поисковик для продажи отелей и туров. Своеобразный хаб, который забирает цены из других, заданных онлайнов-поставщиков отелей и воспроизводит их с заданной маржой. А также формирует по заданным параметрам необходимые туры с добавлением чартерных билетов и регулярных рейсов, а также трансферов, страховок и других доп услуг. При этом пользователь имеет свой личный кабинет, с возможностью оплаты и получения после оплаты необходимых документов.

7 лет назад
nikolaybukreev
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад