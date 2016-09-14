Разработка онлайна по продаже отелей, туров.

Требуется написать онлайн-поисковик для продажи отелей и туров. Своеобразный хаб, который забирает цены из других, заданных онлайнов-поставщиков отелей и воспроизводит их с заданной маржой. А также формирует по заданным параметрам необходимые туры с добавлением чартерных билетов и регулярных рейсов, а также трансферов, страховок и других доп услуг. При этом пользователь имеет свой личный кабинет, с возможностью оплаты и получения после оплаты необходимых документов.