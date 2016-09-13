(ОПЛАТА ТОЛЬКО через БЕЗОПАСНУЮ СДЕЛКУ) Создать адаптивный скрипт мобильной витрины по аналогии сайта [url=http://www.befuy.com]www.befuy.com[/url]. В кабинет должны быть доступы по логину и паролю (чтобы можно было давать доступ сотрудникам, но они не могли видеть все витрины мои). В ...
Разработка модуля да информационной системы на Yii2
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Требуется опытный Yii2 разработчик для разработки модуля информационной системы
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