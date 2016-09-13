Ферма для Вконтакте

1. Есть скрипт который держит акканут в онлайне

можно запускать его по крону каждые 6 минут

для того чтобы добавить 100 аккаунтов на сервер для онлайна необходимо создать 100 таких файлов и в каждом файле токен акка к которому он относится

необходимо автоматизировать процесс и создать веб сервис с личным кабинетом

необходимо также получение токенов для аккаунтов чтобы вручную их не получать

например можно использовать официальные приложения

Виндоус

oauth.vk.com/authorize?cl...

Виндоус фон

oauth.vk.com/authorize?cl...

Айпад

oauth.vk.com/authorize?cl...

Андроид

oauth.vk.com/authorize?cl...

Айпад

oauth.vk.com/authorize?cl...