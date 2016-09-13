Ферма для Вконтакте

(ОПЛАТА ТОЛЬКО через БЕЗОПАСНУЮ СДЕЛКУ) Создать адаптивный скрипт мобильной витрины по аналогии сайта [url=http://www.befuy.com]www.befuy.com[/url]. В кабинет должны быть доступы по логину и паролю (чтобы можно было давать доступ сотрудникам, но они не могли видеть все витрины мои). В ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Есть скрипт который держит акканут в онлайне
можно запускать его по крону каждые 6 минут
для того чтобы добавить 100 аккаунтов на сервер для онлайна необходимо создать 100 таких файлов и в каждом файле токен акка к которому он относится
необходимо автоматизировать процесс и создать веб сервис с личным кабинетом
необходимо также получение токенов для аккаунтов чтобы вручную их не получать
например можно использовать официальные приложения
Виндоус
Виндоус фон
Айпад
Андроид
Айпад
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