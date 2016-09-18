Функционал каталога отзывов для сайта на opencart

$230
Веб-программированиеЗавершен1 заявка106 просмотров
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Требуется разработка модуля - каталога отзывов для магазина на опенкарт 1.5 согласно ТЗ. 

OpenCart
7 лет назад
bverigin
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
VolkOFF_new
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$230
5 дней
В очередной раз все супер! Сложный уникальный функционал разработан в короткий срок. Моментальные правки.
Все отлично, сотрудничеством доволен
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