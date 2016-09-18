Функционал каталога отзывов для сайта на opencart

Есть список доменов в виде домен1.com домен2.info домен3.com .... 2000 доменов Нужно прочекать их на редирект на www. (301 редирект) В случае если он есть, то сделать список домен1.com [url=http://www.домен2.info]www.домен2.info[/url] [url=http://www.домен3.com]www.домен3.com [/url] для примера: если домен.ком кидает на 301, то записываем как [url=http://www.домен.ком]www.домен.ком[/url], или то что отдает 301