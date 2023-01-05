Форум на phpBB увисает на отправке мыла (например смена пароля или регистрация). Надо разобраться на чем конкретно виснет форум. Т.Е. это происходит при обращении скрипта к чему ...
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- PHPphpBBВеб-программирование3 заявкиОткрыт18 дней назад
Есть форум на старой версии phpBB. Последнее время даже не могу включить форум. Вероятно автопостинг с огромной нагрузкой выбивает VPS. Надо поставить защиту. Кроме этого, надо почистить в таблицах очередь сообщений на модерации.Закрытмесяц назад
- $350
На базе картографического сервиса сделать конкурс, в котором пользователи будут угадывать место, с которого сделано фото, путем указания точки на карте. В конкурсе используются обычные фотографии и панорамные. Координаты берутся из exif данных фотографий или ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $30000
На базе картографического сервиса сделать конкурс, в котором пользователи будут угадывать место, с которого сделано фото, путем указания точки на карте. В конкурсе используются обычные фотографии и панорамные. Координаты берутся из exif данных фотографий или ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
На базе картографического сервиса сделать конкурс, в котором пользователи будут угадывать место, с которого сделано фото, путем указания точки на карте. В конкурсе используются обычные фотографии и панорамные. Координаты берутся из exif данных фотографий или ...Закрыт6 месяцев назад
После установки магазина на вебасисте, начал расти объём (до 72ГБ) моего ресурса (50ГБ) у хостера (увеличилась БД). В итоге хостер заблочил до устранения проблемы. Ресурс радиолюбительский - сайт (друпал), форум (phpbb), доска объявлений (джумла). Задача ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 месяцев назад
Добрый день. Есть форум старой версии phpBB 3.0.14, необходимо обновить его до новой без потери данных и с сохранение работоспособности.Закрыт9 месяцев назад
После смены домена, надо во всех постах заменить один домен на другой. В Таблице posts надо поменять в полях posts_text и posts_subject одно имя домена на другое.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрытгод назад
Нужно сделать перенос форума с phpbb на лицензионный форум XenForo 2. Работа через ssh.Веб-программирование3 заявкиЗакрытгод назад
Требуется разработчик сайтов, который работает с php и имеет опыт верстки тем под phpbb форум.Дизайн сайтов8 заявокЗакрытгод назад
Сделать из готовой верстки html/css/JS тему phpbb, натянуть темуJavascriptHTMLCSSphpBBHTML-верстка7 заявокЗакрытгод назад
Здравствуйте, необходимо создание расширений для форума на движке phpBB Настройка форума,проверка и устранение недочетов.Прикладное ПОнет заявокЗакрытгод назад
Краткое описание задачи: Есть форум, работающий на движке phpbb. В профилях у пользователей есть дополнительное поле «модель телевизора». Есть PHP-скрипт, написанный несколько лет назад фрилансером, который анализирует содержимое этого поля у всех пользователей и считает статистику ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $40
Настройка js чата на phpbb форуме Есть сторонний скрипт чата работающего на сокетах. На основном сайте все работает ок, при попытке подключить скрипт на форуме - чат не может получить данных из базы. Нужно разобраться в ...PHPJavascriptphpBBЗакрыт2 года назад
Необходимо форум на Phpbb привести к нужному макету (верстку можем предоставить). а так же приязать к авторизации на jwt.Закрыт2 года назад
- $10
Обновление: Обновить форум, шаблон и установленные расширения до последних версий. Доработка: Разделить главную страницу на 4 страницы так, чтобы на каждой остались темы одного языка. Последняя версия шаблона будет предоставлена. Адрес форума: [url=https://4su.su/]https://4su.su[/url]Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт2 года назад
Здравствуйте, есть форум на движке phpBB и его нужно перенести на движок XenForo. Все подробности скину азинтересовавшимся исполнителям. Пишите у кого есть опыт работы с данными форумными движками.XenForophpBBВеб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
На главной странице форума http://webos-forums.ru отображается галерея последних загруженных на форум картинок. Для этого используется мод "Last X on Forum" (прикреплен в аттаче). Скрипт нормально не работает в компьютерных браузерах (браузеры зависают), также если зайти на эту страницу через ...Закрыт3 года назад
Есть рабочий форум на платформе phpbb 3.0.12; Необходимо его перенести на платформу vBulletin 3.8.7, со всеми текущими темами, сообщениями и пользователями, можно на другой хостинг.Системное администрированиенет заявокЗакрыт3 года назад
- $24
После обновления движка слетела авторизация, нажимаешь войти, и ничего не происходит . движок phpBBphpBBВеб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад