Поставить защиту на форум phpBB

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка204 просмотра
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Есть форум на старой версии phpBB. Последнее время даже не могу включить форум.
Вероятно автопостинг с огромной нагрузкой выбивает VPS.
Надо поставить защиту.
Кроме этого, надо почистить в таблицах очередь сообщений на модерации.

PHP
месяц назад
Poljot
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 часов назад