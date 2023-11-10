Поставить защиту на форум phpBB

Рассматриваем специалистов или команды с опытом работы в данном направлении. ТЗ и макет по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1CbwyHMWEGrN0ORbq-omwosY80CmKCrR9FTkV69MymD8/edit?usp=sharing Интересует стоимость разработки и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть форум на старой версии phpBB. Последнее время даже не могу включить форум.
Вероятно автопостинг с огромной нагрузкой выбивает VPS.
Надо поставить защиту.
Кроме этого, надо почистить в таблицах очередь сообщений на модерации.
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