Задача заключается в импорте данных из таблиц MySQL в Excel. Необходимо объединить данные из таблиц manufacturers, products, products description и products images в одну таблицу. Каждое имя картинки должно быть в одной ячейке с новой строки, дополнительно прикрепляя адрес сайта к каждому имени. Подробности будут обсуждены при общении.