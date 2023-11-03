Poljot

Иван Poljot

 
60 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
7 часов назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$123
выплачено фрилансерам
18%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

IziGames
Сергей 
24 года
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$25
10 баллов
10 месяцев назад
Привести блок кода (табличка со ссылками) на странице в грамотный вид
Верстка блоков
Спасибо, с вами тоже было приятно иметь дело
Хорошо выполнил работу, рекомендую !
Ответный отзыв
gev511
34 года
15 лет в сервисе
Был
день назад
$20
10 баллов
год назад
Помогите настроить SPF, DKIM, DMARC для домена в Cloudflare
CloudflareНастройка доменов
Было приятно работать, быстрая оплата и всегда на связи.
Обращался к Егору c новой задачей второй раз. Все отлично, рекомендую как грамотного и ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
gev511
34 года
15 лет в сервисе
Был
день назад
$40
10 баллов
год назад
Ремонт VPC
Был рад сотрудничеству, все прошло хорошо, работаем уже не в первый раз. Рекомендую заказчика.
Егор выполнил работу очень быстро и качественно. Профессиональная работа. Рекомендую всем !!!
Ответный отзыв
coderinx
Ринат 
35 лет
2 года в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
2 года назад
Импорт Mysql - Excel с группировкой данных
SQLОбработка данных
Задача описана просто и понятно, все необходимые разъяснения получены быстро. Оплата выполнена сразу после выполнения.
Ринат выполнил задачу быстро и грамотно !!! Быстро вникает в суть не стандартной задачи, что является большой редкостью. Даже не пришлось расписывать ТЗ шаг за шагом, что конечно заказчик обязан делать.
Ответный отзыв
arest
42 года
16 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
2 года назад
CMsimple - переделать плагин 404
Доработка сайтов
Четкая постановка задачи, быстрая оплата, надеюсь на дальнейшее сотрудничество, рекомендую.
Отличная и быстрая работа. Искал решение по форумам, обращался к другим исполнителям, но не кто не смог решить задачу. Евгений все сделал мгновенно.
Ответный отзыв
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