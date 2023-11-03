Требуется создание описаний товаров по фотографиям. Каждое описание должно содержать около 100 слов, фокусируясь на фактах: форма, цвет, фактура. Исключить использование AI. Цена 0,3$ за описание. Сроки выполнения гибкие, работа по удобному графику.
- Редактирование и Корректура43 заявкиЗакрыт8 дней назад
- $4
Необходимо подготовить описания для 11 товаров на основе предоставленных фотографий. Важно акцентировать внимание на внешнем виде, цветах корпуса, циферблата, ремня и других деталях. Каждое описание должно начинаться с названия товара и быть уникальным, даже если товары схожи. Готовый текст отправить в формате .txt.Копирайтинг1 заявкаЗакрытмесяц назад
- $3
Требуется создать описания для 10 товаров на основе предоставленных фотографий. Уделите внимание внешнему виду, акцентируя на ассоциациях, например, цвет циферблата и его визуальное восприятие. Избегайте технических характеристик, сосредоточьтесь на уникальности каждого изделия.Копирайтингнет заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется автор для создания планов статей для GPT. Необходимо описывать внешний вид товаров по фотографиям (700-1000 знаков) и генерировать идеи для статей по заданным темам (также 700-1000 знаков).Копирайтинг17 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется SEO консультация без лишней информации. Необходимо выработать стратегию внутренней перелиновки и реконструкции мета тегов на основе двух сайтов конкурентов. Интересуют практические решения для OpenCart 3.0, включая примеры оформления мета тегов для товаров и категорий.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрытмесяц назад
Сайт на WordPress 6.7.1 загружается медленно, несмотря на выполненные стандартные методы оптимизации. Требуется диагностика и решение проблемы, возможно, связанной с переадресацией или настройками VPS. Подробности: устранены ссылки от другого домена, выполнены тесты Yoast и оптимизация WP-Optimize.Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется помощь в поиске и замене значений в базе данных WordPress MySQL. Необходимо удалить фразы 'Без кейворда', которые появились после импорта XML-файла. База данных будет предоставлена для работы.Веб-программирование12 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется помощь в настройке отправки писем на Gmail через Opencart 1.5. Ранее использовался Gmail, но сейчас письма не доходят. Настройки на VPS и CF аналогичны другим работающим схемам, но не функционируют в данной конфигурации. Необходим опытный специалист для решения данной проблемы.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Необходимо решить проблему смешанного контента на сайте, использующем Cloudflare Flexible SSL. В админке сайт записан с HTTP, что вызывает ошибки при загрузке изображений. Изменение на HTTPS приводит к недоступности админки. Требуется найти решение без установки сертификата для каждого сайта.Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Необходимо разобраться с проблемами в старом шаблоне Opencart 1.5, где перестали работать кнопки корзины и поиска. Требуется выявить и устранить причины неисправности.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Требуется привести в порядок табличку со ссылками на языковые версии сайта. Необходимо исправить HTML-верстку, чтобы она соответствовала современным стандартам и была валидной. Обратите внимание на структуру и стиль оформления.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 месяцев назад
Необходимо решить проблему с MySQL на VPS, где работает сайт на OpenCart 1.5.46. Система периодически выбивает, требуется временное решение для работы сайта. Важно учесть наличие 800 подозрительных посетителей и возможные проблемы с базой данных. Конфигурация Linux старая, свободное место на диске 10GB, оперативная память 2GB.Системное администрирование5 заявокЗакрыт10 месяцев назад
На сайте Opencart 3.0 наблюдаются задержки при отправке почты через Gmail по SMTP (5-10 секунд). PHPmail не работает. При использовании других почтовых сервисов, таких как mail.ru, все функции работают корректно. Необходимо разобраться с настройками и задержками при отправке через Gmail.Системное администрирование3 заявкиЗакрытгод назад
Требуется перенос интернет-магазина с платформы Opencart 1.5 на 3. Задача включает нестандартные доработки. Имеется подробное техническое задание, необходим опыт работы с Opencart.Интернет-магазины4 заявкиЗакрытгод назад
Требуется анализ проблемы зависания форума на phpBB во время отправки e-mail, что происходит при регистрации и смене пароля. Необходимо выяснить, на каком этапе скрипт зависает и какие действия требуются для устранения неполадок.Веб-программирование3 заявкиЗакрытгод назад
Требуется помощь в настройке SPF, DKIM и DMARC для домена, расположенного в Cloudflare. Задача включает в себя корректную конфигурацию записей для обеспечения безопасной отправки электронной почты.Системное администрирование1 исполнительЗавершенгод назад
Необходимо восстановить работу VPC, который упал после удаления файла при создании бэкапа сайта. Доступ по SSH отсутствует, но есть возможность подключиться через VNC. Требуется диагностика и восстановление системы.Системное администрирование1 исполнительЗавершенгод назад
Необходимо обновить flowplayer на сайте, чтобы устранить предупреждение о его устаревании. Имеется старая версия 7.2.7, но возникли проблемы с установкой новых файлов. Требуется помощь в корректной установке обновленной версии плейера без сбоев в работе сайта.Веб-программирование6 заявокЗакрытгод назад
Необходимо установить защиту на старую версию форума phpBB, чтобы предотвратить автопостинг и снизить нагрузку на VPS. Также требуется очистить таблицы с очередью сообщений на модерации для оптимизации работы форума.Веб-программирование1 заявкаЗакрытгод назад
Задача заключается в импорте данных из таблиц MySQL в Excel. Необходимо объединить данные из таблиц manufacturers, products, products description и products images в одну таблицу. Каждое имя картинки должно быть в одной ячейке с новой строки, дополнительно прикрепляя адрес сайта к каждому имени. Подробности будут обсуждены при общении.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 года назад