Найти и заменить в базе WP Mysql значение

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Закрыт12 заявок337 просмотров

Здравствуйте, имеем базу MYSQL Wordpress с Yoast SEO. После импорта файла XML в постах записались ключевые слова "Без кейворда" которые видно на морде. В админке их не видно. В базе так же не могу найти и убрать эти фразы "Без кейворда"

Нужна помощь, базу предоставлю.

SQLWordPress
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