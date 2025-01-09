Здравствуйте, имеем базу MYSQL Wordpress с Yoast SEO. После импорта файла XML в постах записались ключевые слова "Без кейворда" которые видно на морде. В админке их не видно. В базе так же не могу найти и убрать эти фразы "Без кейворда"

Нужна помощь, базу предоставлю.