Требуются специалисты по системному программированию для написания программы, которая будет автоматизировать вычислительную машину. Ожидается высокая оплата за выполненную работу. Идеальный кандидат должен иметь опыт в разработке программного обеспечения и быть готовым к новым задачам.
Выполнить 3 задания на Python
Выполнить 3 задания на Python (файл прикреплен)
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