Выполнить 3 задания на Python

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Закрыт10 заявок202 просмотра

Выполнить 3 задания на Python (файл прикреплен)

Python
4 месяца назад
KirillSeoso
Кирилл 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
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Максим
 
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4 месяца в сервисе
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месяц назад
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Алексей
 
51 год
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31 минуту назад
110 отзывов(-1)
4 месяца назад
ТОП-10
Веб-программирование
Алексей
 
36 лет
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18 дней назад
4 месяца назад
Тимур
 
18 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
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Елена
 
42 года
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2 месяца назад
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Максим
 
26 лет
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день назад
39 отзывов(-3)
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ТОП-10
Веб-программирование
Дану
 
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Максим
 
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Вадим
 
23 года
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31 минуту назад
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Владимир
 
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4 месяца назад