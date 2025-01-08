Парсинг сайта в базу данных через PYTHON

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок153 просмотра

нужно создать скрипт программу на python который будет создавать материал для учереждении лишении свободы. материал должен быть в формате docx то есть через word открываеться. в скрипт должны входить такие данные как расчет дата условно досрочной освобождении, дата замена меры наказания, дата получения поощерении все это должно вчислятся через данные которые храняться в базе данный sql где есть такие данные как начала срока, конец срока, срок лишения свободы, день за полтора который должно тоже входить в функцию расчета чтобы правильно показывать дату условно досрочной освобождении, замены меры наказании. Эти же данные нужно спарсить с специального сайта

Microsoft WordPythonSQLПарсинг данныхРазработка программ
4 месяца назад
guest_1736340664760
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
4 месяца назад
Дану
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 часа назад
4 месяца назад
Денис
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
107 отзывов
4 месяца назад
Егор
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
4 месяца назад
ТОП-10
Веб-программирование
Валентин
 
17 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
13 отзывов
4 месяца назад
Лучший веб-программист апреля
Максим
 
20 лет
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
Владимир
 
23 года
4 месяца в сервисе
Был
4 дня назад
7 отзывов(-1)
4 месяца назад