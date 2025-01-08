Требуется настроить передачу информации о номере телефона и e-mail покупателя из сайта на платформе 1С Битрикс в 1С при оформлении заказа. Необходимо обеспечить передачу данных как для физических, так и для юридических лиц. Используется шаблон Аспро.
Парсинг сайта в базу данных через PYTHON
нужно создать скрипт программу на python который будет создавать материал для учереждении лишении свободы. материал должен быть в формате docx то есть через word открываеться. в скрипт должны входить такие данные как расчет дата условно досрочной освобождении, дата замена меры наказания, дата получения поощерении все это должно вчислятся через данные которые храняться в базе данный sql где есть такие данные как начала срока, конец срока, срок лишения свободы, день за полтора который должно тоже входить в функцию расчета чтобы правильно показывать дату условно досрочной освобождении, замены меры наказании. Эти же данные нужно спарсить с специального сайта
Заявки фрилансеров
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