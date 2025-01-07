Создать бот для Телеграм (юзер-бот)

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Закрыт10 заявок101 просмотр

Ищем ОПЫТНОГО программиста

Задача:

Создать юзер-бота с интеграцией в него чата GPT (бот с функцией нейрокомментинга).

Подробное ТЗ отправлю по запросу

ВАЖНО:

Нужен программист с опытом создания юзер-ботов и интеграции в него нейросети.

ChatGPTНейросетиСоздание ботов
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