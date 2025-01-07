Ищем специалиста для создания фреймворка автоматизации тестирования API с использованием C#. Необходимы навыки работы с Postman, RestSharp и HTTP Client. Опыт в автоматизации тестирования от 5 лет. Умение объяснять сложные технические концепции приветствуется.
Создать бот для Телеграм (юзер-бот)
Ищем ОПЫТНОГО программиста
Задача:
Создать юзер-бота с интеграцией в него чата GPT (бот с функцией нейрокомментинга).
Подробное ТЗ отправлю по запросу
ВАЖНО:
Нужен программист с опытом создания юзер-ботов и интеграции в него нейросети.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Необходима разработка библиотеки на C# для интеграции с Facebook, Instagram, Viber и WhatsApp. Требуется реализовать модули авторизации, чатов, сообщений, пользователей и стикеров, используя HTTP-запросы и эмуляцию браузера. Принципы чистого кода и комментирования обязательны. Проект предназначен только для частных фрилансеров.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $100
Требуется разработка программного обеспечения для автоматического обзвона клиентов по холодной базе через SIP линии. Софт должен поддерживать проигрывание аудиофайлов и возможность нажатия клавиш 1, 2, 3 во время звонка.Прикладное ПО7 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $225
Требуется специалист для реализации проекта в сфере казино. Первая часть включает доработку существующего скрипта с добавлением функций и языков, вторая часть — создание сайта по плану. Оплата составляет 75 USDT за первую часть и 150 USDT за вторую. Обсуждение деталей предусмотрено.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется настройка системы Xero для нового проекта. Включает синхронизацию с Stripe и импорт существующих транзакций. Опыт работы с Xero и Stripe является преимуществом.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
Требуется разработка контракта в сети TON с учетом токеномики и логики. Ищется специалист с опытом в системном программировании и вниманием к мелочам. Обсуждение условий и бюджета будет в личных сообщениях.Прикладное ПО6 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется разработка программы-парсера для сбора информации с Amazon. Парсер должен извлекать название, описание, автора, количество страниц, дату выпуска и уникальный код книги. Также необходимо предусмотреть возможность загрузки на файлообменники и поддержку технических изменений в будущем. Оплата в USDT.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Ищется разработчик, имеющий опыт работы с API Poloniex. Необходимо предоставить примеры для GET-запроса получения баланса и POST-запроса выставления отложенного ордера. Укажите свою сумму за уже готовые решения. Примеры должны включать URL, строку для хэширования и список параметров.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
Требуется опытный специалист по смарт-контрактам и блокчейну для создания токена на TRC-20 или ERC-20. Необходимо, чтобы токен автоматически отображался в Trust-wallet. Исполнитель должен быть готов вносить изменения в код по запросу. Ищем профессионала с глубокими знаниями в этой области для долгосрочного сотрудничества.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Требуется помощь в написании функции для отправки POST-запросов на Delphi с использованием JSON. Задача включает формирование входных параметров, правильное заполнение заголовков и установку 'Content-Type=application/json'. Необходимо решить вопрос с преобразованием параметров в JSON для успешной передачи данных на сервер. Обсуждение вопросов между заказчиком и разработчиком также включено в цену.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт4 месяца назад