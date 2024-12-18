Парсер информации с Amazon

Всем доброго времени суток!

Мне нужна программа-парсер, которая будет собирать информацию с Amazon.

Я выкладываю электронные книги на двух сайтах: AvaxHome (https://xsava.xyz/) и SoftArchive (https://sanet.st/).

Мне нужна полноценная программа-парсер.

Суть задачи такова: файл книги загружается на файлообменники (для Avax это IcerBox, а для SoftArchive — NitroFlare и Rapidgator, желательно, конечно, предусмотреть и другие файлообменники, чтобы можно было как включать загрузку для них, так и выключать). Затем вставляется ссылка на книгу с Amazon в парсер, оттуда берутся следующие данные: название, описание, автор, количество страниц, дата выпуска, ASIN или ISBN (это уникальный код книги, в зависимости от ссылки, это может быть либо ISBN, либо ASIN), также картинка, которая также загружается на сайты для публикации. Потом по кнопке копируется общий текст, который вставляется на сайте в специальное окошко (у меня стоит расширение в Tampermonkey), а затем всё распределяется по разным полям.

Но это всё мой пример, как может работать, может у вас есть другой вариант данной задачи.

У меня имеется такой парсер, ПРИМЕР МОГУ СКИНУТЬ, он только для AvaxHome, и поддержку сейчас по ней мне никто оказать не может.

В ЛС напишу все нюансы и детали (их много, вероятно, будет что исправлять со временем).

И главное, нужна ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА В БУДУЩЕМ, так как на всех этих сайтах частенько бывают изменения в коде, приходится изменять программу.

А также должна присутствовать некая гарантия, например, в течение полугода все правки бесплатно, затем по 5–10 долларов.

Оплата в USDT20.