Требуется создать скрипт или микросервис для автоматического решения reCaptcha v2. Он должен принимать site-key и site-url, а на выходе выдавать recaptcha-token. Решение капчи должно осуществляться через аудио с использованием Yandex SpeechKit. Взаимодействие с скриптом реализовано через API, без графических интерфейсов. Техническое задание доступно.