Требуется гейм разработчик #С

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки9 просмотров

Нужен C# гейм разработчик для исправления кода и оптимизации уже существующей игры в Telegram.

C#Оптимизация кодаУстранение ошибок
4 месяца назад
Alhim2000
Роман 
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Андрей
 
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