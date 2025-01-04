Необходимо разработать программное обеспечение для создания виртуальных складов с отдельными местами (ячейками). Ожидается выполнение по техническому заданию. Цена обсуждаемая.
Требуется гейм разработчик #С
Нужен C# гейм разработчик для исправления кода и оптимизации уже существующей игры в Telegram.
Заявки фрилансеров
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