Требуются правки для сайта на Drupal 11 с интеграцией Commerce. В отклике необходимо указать опыт работы с CMS, наличие опыта написания модулей с нуля, а также время выполнения и стоимость первой пачки правок.
Бот ТГ
4 роли пользователей для бота: админ, трейдер, обычный юзер. тех поддержка.
Все роли выдает админ. Случайный юзер не будет иметь доступ к боту.
Функционал пользователя:
1. Создание заявок в тенге
2. Получение реквизитов
3. Отображение баланса в USDT
4. Автоматический вывод USDT
Функционал трейдера:
1. Управление картами
2. Привязка кошелька + Автоматическое пополнение депозита
3. Управление офферами (Обработка, вывод)
4. Связь с тех. поддержкой по чекам
Функционал админа:
1. Управление трейдерами (Добавление, просмотр депозитов)
2. Управление заявками на доступ к боту
3. Выставление курса Фиат/юсдт
4. Выставление процента комиссии на обмен,для пользователей.
5. Выставление процента вознаграждения трейдеру за обработку платежей.
функционал тех поддержки:
1. связь с трейдерами/ пользователями
2. добавление пользователей.
3. решение всех технических вопросов.
API для отстука оплаты
Оформление бота берется с @fast_kassa_bot
чек пуш уведомления, идёт со сторонней программы АПК sms catcher.
это основа автоматизации бота .
так как при входящей транзакции в ЛК банка кетчер чекает пуш уведомление, и передает его в бот по токену. где в свою очередь автоматически бот отпускает юсдт.
Заявки фрилансеров
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