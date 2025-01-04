4 роли пользователей для бота: админ, трейдер, обычный юзер. тех поддержка.



Все роли выдает админ. Случайный юзер не будет иметь доступ к боту.





Функционал пользователя:



1. Создание заявок в тенге

2. Получение реквизитов

3. Отображение баланса в USDT

4. Автоматический вывод USDT





Функционал трейдера:



1. Управление картами

2. Привязка кошелька + Автоматическое пополнение депозита

3. Управление офферами (Обработка, вывод)

4. Связь с тех. поддержкой по чекам





Функционал админа:



1. Управление трейдерами (Добавление, просмотр депозитов)

2. Управление заявками на доступ к боту

3. Выставление курса Фиат/юсдт

4. Выставление процента комиссии на обмен,для пользователей.

5. Выставление процента вознаграждения трейдеру за обработку платежей.



функционал тех поддержки:



1. связь с трейдерами/ пользователями

2. добавление пользователей.

3. решение всех технических вопросов.





API для отстука оплаты

Оформление бота берется с @fast_kassa_bot



чек пуш уведомления, идёт со сторонней программы АПК sms catcher.

это основа автоматизации бота .



так как при входящей транзакции в ЛК банка кетчер чекает пуш уведомление, и передает его в бот по токену. где в свою очередь автоматически бот отпускает юсдт.