Бот ТГ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок68 просмотров

4 роли пользователей для бота: админ, трейдер, обычный юзер. тех поддержка.

Все роли выдает админ. Случайный юзер не будет иметь доступ к боту.


Функционал пользователя:

1. Создание заявок в тенге
2. Получение реквизитов
3. Отображение баланса в USDT
4. Автоматический вывод USDT


Функционал трейдера:

1. Управление картами
2. Привязка кошелька + Автоматическое пополнение депозита
3. Управление офферами (Обработка, вывод)
4. Связь с тех. поддержкой по чекам


Функционал админа:

1. Управление трейдерами (Добавление, просмотр депозитов)
2. Управление заявками на доступ к боту
3. Выставление курса Фиат/юсдт
4. Выставление процента комиссии на обмен,для пользователей.
5. Выставление процента вознаграждения трейдеру за обработку платежей.

функционал тех поддержки:

1. связь с трейдерами/ пользователями
2. добавление пользователей.
3. решение всех технических вопросов.


API для отстука оплаты
Оформление бота берется с @fast_kassa_bot

чек пуш уведомления, идёт со сторонней программы АПК sms catcher.
это основа автоматизации бота .

так как при входящей транзакции в ЛК банка кетчер чекает пуш уведомление, и передает его в бот по токену. где в свою очередь автоматически бот отпускает юсдт.

Автоматизация процессовСоздание ботов
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Alexbukk5
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