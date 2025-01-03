Шукаємо бекенд-розробника для створення бази даних товарів та інтеграції платіжних систем. Необхідно реалізувати функціонал кошика, оформлення замовлень, а також адміністраторську панель для управління товарами та замовленнями. Інтеграція з платіжними системами як Stripe та PayPal, а також повідомлення про стан замовлення для користувачів.
Нужна помощь программиста для shopify проекта
Есть проект нужно выполнить небольшую задачу под под shopify.
Суть задачи уточняйте в личке.
Студий просьба не беспокоить.
Заявки фрилансеров
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