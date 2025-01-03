Бекеннд магазина + інтеграція платіжок

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок44 просмотра

Шукаю бекендщика для співпраці!

ТЗ бекенд

Створити базу данних із товарами

Із цієї БД підтягувати вже раніше зверстані картки товарів із всією інформацією про товар

При клікові на товар - має відкриватися вже раніше зверстана сторінка товару із усією інформацією про цей товар

Потрібно запрограмувати вже зверстаних міні-фільтр у якому є лише чотири категорії , та при виборі категорії- підтягувати всі товари із БД, що мають вибрану категорію.

Потрібно написати функціонал кошика:

Добавлення в кошик

Відображення всіх доданих товарів

Можливість змінювати кількість та видаляти товар із кошика

Підрахунок загальної вартості

Оформлення замовлення:

Збирати данні із форми контактних данних (імʼя, прізвище, емейл…)

Вибір способу оплати ( переказ на карту чи крипта)

Підтвердження замовлення та вивід зверстаного попапу користувачу на екран із згенерованим унікальним ідентифікатором цього замовлення (саме замовлення записувати у базу ).

Інтегрувати платіжну систему (Stripe, PayPal, WebMoney, криптовалюты через CoinPayments). Захищений спосіб оплати.

Опрацювання заказів:

Повідомлення користувачеві про стан його замовлення ( буде зверстана форма куди користувач вписує айдішнік замовлення та дивиться його статус)

Також має бути повідомлення адміну про нове замовлення на тг.

Адмінка:

Потрібно прописати функціонал адмінки , де адміністратор зможе добавляти, видаляти товари.

Також потрібно виводити у адмінку всі замовлення (ті що ще не опрацьовані - вище). Та прописати функціонал зміни статусу замовлення. Цей статус зможе побачити користувач за ідентифікатором замовлення, коли він його введе у форму, про яку я вище написав.

Интеграция платежных системРазработка бэкендаСоздание баз данных
4 месяца назад
guest_1734898134449
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
4 месяца назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
15 отзывов(-1)
4 месяца назад
Александр
 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 отзывов
4 месяца назад
Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
4 месяца назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
1 отзыв
4 месяца назад
Денис
 
22 года
7 месяцев в сервисе
Был
11 минут назад
4 месяца назад
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
2 часа назад
48 отзывов
4 месяца назад
Михайло
 
24 года
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
2 отзыва
4 месяца назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
4 месяца назад
ТОП-10
Веб-программирование
Владимир
 
23 года
4 месяца в сервисе
Был
4 дня назад
7 отзывов(-1)
4 месяца назад