Шукаю бекендщика для співпраці!

ТЗ бекенд

Створити базу данних із товарами

Із цієї БД підтягувати вже раніше зверстані картки товарів із всією інформацією про товар

При клікові на товар - має відкриватися вже раніше зверстана сторінка товару із усією інформацією про цей товар

Потрібно запрограмувати вже зверстаних міні-фільтр у якому є лише чотири категорії , та при виборі категорії- підтягувати всі товари із БД, що мають вибрану категорію.

Потрібно написати функціонал кошика:

Добавлення в кошик

Відображення всіх доданих товарів

Можливість змінювати кількість та видаляти товар із кошика

Підрахунок загальної вартості

Оформлення замовлення:

Збирати данні із форми контактних данних (імʼя, прізвище, емейл…)

Вибір способу оплати ( переказ на карту чи крипта)

Підтвердження замовлення та вивід зверстаного попапу користувачу на екран із згенерованим унікальним ідентифікатором цього замовлення (саме замовлення записувати у базу ).

Інтегрувати платіжну систему (Stripe, PayPal, WebMoney, криптовалюты через CoinPayments). Захищений спосіб оплати.

Опрацювання заказів:

Повідомлення користувачеві про стан його замовлення ( буде зверстана форма куди користувач вписує айдішнік замовлення та дивиться його статус)

Також має бути повідомлення адміну про нове замовлення на тг.

Адмінка:

Потрібно прописати функціонал адмінки , де адміністратор зможе добавляти, видаляти товари.

Також потрібно виводити у адмінку всі замовлення (ті що ще не опрацьовані - вище). Та прописати функціонал зміни статусу замовлення. Цей статус зможе побачити користувач за ідентифікатором замовлення, коли він його введе у форму, про яку я вище написав.