Требуется full stack разработчик для доработки ТМА. Имеется верстка, бэк и частично фронт. Необходимо завершить приложение, используя React JS, Node JS, REST API и Telegram API.
Бекеннд магазина + інтеграція платіжок
Шукаю бекендщика для співпраці!
ТЗ бекенд
Створити базу данних із товарами
Із цієї БД підтягувати вже раніше зверстані картки товарів із всією інформацією про товар
При клікові на товар - має відкриватися вже раніше зверстана сторінка товару із усією інформацією про цей товар
Потрібно запрограмувати вже зверстаних міні-фільтр у якому є лише чотири категорії , та при виборі категорії- підтягувати всі товари із БД, що мають вибрану категорію.
Потрібно написати функціонал кошика:
Добавлення в кошик
Відображення всіх доданих товарів
Можливість змінювати кількість та видаляти товар із кошика
Підрахунок загальної вартості
Оформлення замовлення:
Збирати данні із форми контактних данних (імʼя, прізвище, емейл…)
Вибір способу оплати ( переказ на карту чи крипта)
Підтвердження замовлення та вивід зверстаного попапу користувачу на екран із згенерованим унікальним ідентифікатором цього замовлення (саме замовлення записувати у базу ).
Інтегрувати платіжну систему (Stripe, PayPal, WebMoney, криптовалюты через CoinPayments). Захищений спосіб оплати.
Опрацювання заказів:
Повідомлення користувачеві про стан його замовлення ( буде зверстана форма куди користувач вписує айдішнік замовлення та дивиться його статус)
Також має бути повідомлення адміну про нове замовлення на тг.
Адмінка:
Потрібно прописати функціонал адмінки , де адміністратор зможе добавляти, видаляти товари.
Також потрібно виводити у адмінку всі замовлення (ті що ще не опрацьовані - вище). Та прописати функціонал зміни статусу замовлення. Цей статус зможе побачити користувач за ідентифікатором замовлення, коли він його введе у форму, про яку я вище написав.
Заявки фрилансеров
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