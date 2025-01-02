Требуется разработка или установка плагина B2B для интернет-магазина автозапчастей. Плагин должен отображать цены от поставщиков с рейтингом. У поставщиков будет личный кабинет для выбора категорий и тарифного плана. Также нужна страница с описанием, картой и контактами для каждого поставщика. Возможна разработка на других CMS.