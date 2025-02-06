Требуется специалист для настройки магазина на платформе OpenCart. Необходимо проверить работу магазина, решить проблемы с отсутствием писем о заказах и исчезновением заказов. Также требуется обновить модуль новой почты. Возможность дальнейшего сотрудничества по дизайну сайта приветствуется.
Разработка проекта на Go Lang
В приложении ТЗ.
Необходимо разработать проект на 100% соответсвующий , данному тз.
Срок до 1 февраля включая тестирование .
Необходим : Программист , уверенно пишущий на go lang , что бы был на связи не менее 6 часов в день. И давал ответы о проделанной работе каждые 2 дня. Работаем по предоплате 50%. Оставшиеся 50% по факту завершения работы.
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