Разработка проекта на Go Lang

$170
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки88 просмотров

В приложении ТЗ.

Необходимо разработать проект на 100% соответсвующий , данному тз.

Срок до 1 февраля включая тестирование .

Необходим : Программист , уверенно пишущий на go lang , что бы был на связи не менее 6 часов в день. И давал ответы о проделанной работе каждые 2 дня. Работаем по предоплате 50%. Оставшиеся 50% по факту завершения работы.

GoРазработка программ
4 месяца назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
22 минуты назад
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Выбранный исполнитель

FandriX
19 лет
3 года в сервисе
Был
22 минуты назад
4 месяца назад
$170
28 дней
Все отлично ! Очень порядочный и честный человек и ответственный !
Все супер! :)

Заявки фрилансеров

FandriX
19 лет
3 года в сервисе
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22 минуты назад
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