Разработка проекта на Go Lang

В приложении ТЗ.

Необходимо разработать проект на 100% соответсвующий , данному тз.

Срок до 1 февраля включая тестирование .

Необходим : Программист , уверенно пишущий на go lang , что бы был на связи не менее 6 часов в день. И давал ответы о проделанной работе каждые 2 дня. Работаем по предоплате 50%. Оставшиеся 50% по факту завершения работы.