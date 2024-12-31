Софт для створення коментарів в інстаграмі

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Закрыт5 заявок25 просмотров

Мені потрібний софт який буде автоматизовано коментувати в інстаграмі під постом. Він має включати проміжуток часу між коментарями, різні потоки, щоб багато сторінок могли коментувати , , вкладку де можна буде вставити текст який мені потрібний для коментування і по можливості щоб можна було вставити проксі. Приклад : є пост в інсті і є 10 сторінок, мені потрібно щоб кожна сторінка раз в пів години писала комент ( щоб уникнути блокування за спам)

Автоматизация процессовНаписание скриптов
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