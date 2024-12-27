Верстка лэндинга

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт37 заявок195 просмотров

Требуется выполнить HTML-верстку лэндинга на основе готового проекта из Figma. Необходимо настроить адаптивность для различных устройств.

FigmaHTMLАдаптивная версткаВерстка лендингов
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