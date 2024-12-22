Несложные правки фронт и php

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок269 просмотров

Ищем человека, кто может быстро внести правки по фронту и чуть по PHP на беке.
Несложная работа, вся по тз. Оплата сразу через площадку.
Есть и другие правки на других сайтах.
В своей заявке, укажите пожалуйста языки, которые вы владеете.

PHPДоработка сайтов
4 месяца назад
stacy2
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