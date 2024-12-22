Несложные правки фронт и php

Ищем человека, кто может быстро внести правки по фронту и чуть по PHP на беке.

Несложная работа, вся по тз. Оплата сразу через площадку.

Есть и другие правки на других сайтах.

В своей заявке, укажите пожалуйста языки, которые вы владеете.