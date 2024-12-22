Требуется специалист для заверстки одной страницы на скрипт GoldCoders. Необходимо заменить старый шаблон на новый. Опыт работы с данным скриптом будет преимуществом.
Несложные правки фронт и php
Ищем человека, кто может быстро внести правки по фронту и чуть по PHP на беке.
Несложная работа, вся по тз. Оплата сразу через площадку.
Есть и другие правки на других сайтах.
В своей заявке, укажите пожалуйста языки, которые вы владеете.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $70HTML-верстка4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Необходимо внести правки в HTML-верстку проекта TMA. Ожидается указание опыта работы и стоимости услуг. Предложения должны быть четкими и обоснованными.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $50
Требуется адаптивная HTML-верстка сайта согласно представленному макету. Важно соблюдать общепринятые правила верстки, включая ВЕМ, валидность кода и семантичность. Классы должны иметь логичные названия, изображения должны быть адаптивными, а шапка фиксированной. Обязательно выполнение дедлайна. Приветствуется плавный скролл и примеры работ из репозиториев.HTML-верстка14 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $600
Необходимо создать HTML-верстку сайта с учетом доступности для людей с ограниченными возможностями. Особое внимание уделите семантике сайта и требованиям A11y. Макет доступен в Telegram.Завершен4 месяца назад
- $35
Требуется HTML-верстка сайта по готовому макету с учетом 2 мобильных адаптивов. Выполнение до 7 дней. Верстка должна быть кроссбраузерной и резиновый адаптив. Обязательное условие - зеленая зона в PageSpeed. Возможны дополнительные анимации и задания, которые оплачиваются отдельно.Завершен4 месяца назад
- $5
Требуется выполнить HTML-верстку главной страницы с акцентом на валидность кода и кроссбраузерность. Проект не включает формы и модальные окна. Ожидается качественное выполнение задачи с соблюдением стандартов верстки.Завершен4 месяца назад
- $5
Требуется адаптивная HTML-верстка. Исполнитель получит информацию для выполнения задания. Обратите внимание на адаптивность и кроссбраузерность готового решения.Завершен4 месяца назад
- $55
Требуется внести правки в верстку мобильной версии сайта, работающего на Laravel. Десктопная версия отлажена. Необходимо выполнить изменения прямо на сервере, срок выполнения - до завтрашнего утра. Подробности указаны в приложенном документе.Завершен4 месяца назад
- $500
Требуется сверстать корпоративный сайт на Elementor и WordPress, включая главную страницу и 10 аналогичных страниц. Также необходимо создать 5 вспомогательных страниц и быть готовым к дополнительным задачам. Проект длительный, требуется уверенное владение Figma и свободный английский для общения в международной команде.HTML-верстка7 заявокЗакрыт3 месяца назад