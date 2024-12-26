Сверстать адаптив

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок128 просмотров

информацию отправлю исполнителю, желательно в телеграмме

Адаптивная верстка
4 месяца назад
LivelyShulkerBox
Константин 
31 год
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

AleksandrYudin
Александр 
34 года
год в сервисе
Был
3 месяца назад
19 отзывов(-2)
4 месяца назад
$5
1 день
Escrow
очень понравилось работать вместе, соблюдал сроки выполнения, выполнил проект профессионально, советую к сотрудничеству!
хороший заказчик, спасибо за проект, рад был поработать в месте.Рекомендую к сторудничеству!

Заявки фрилансеров

Алексей
 
52 года
3 года в сервисе
Был
12 часов назад
1 отзыв
4 месяца назад
Алексей
 
34 года
год в сервисе
Был
2 месяца назад
4 месяца назад
Сергій
 
46 лет
3 года в сервисе
Был
месяц назад
4 месяца назад
AleksandrYudin
Александр 
34 года
год в сервисе
Был
3 месяца назад
19 отзывов(-2)
4 месяца назад
Андрей
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
34 отзыва
4 месяца назад
Константин
 
47 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
2 отзыва
4 месяца назад
Ариф
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
20 отзывов
4 месяца назад
Юрий
 
28 лет
9 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
2 отзыва
4 месяца назад
Женя
 
34 года
9 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
4 месяца назад
Анастасия
 
20 лет
год в сервисе
Была
3 часа назад
4 месяца назад
Даша
 
22 года
3 года в сервисе
Была
11 часов назад
1 отзыв
4 месяца назад