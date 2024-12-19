В ответе пожалуйста напишите: tree (чтобы отсортировать автоответчики)

Необходима верстка (в последствии помощь в связке с бэком на phyton fast api). В качестве фреймворка для самого древа выбрали: https://balkan.app/OrgChartJS

Проект: построение генеалогического древа, это будет мини-приложение для ВК, но также можно работать и как отдельное приложение размещенное на домене.

В основе - это построение генеалогического древа. Это будет мини-приложение для ВК.

У каждого размещенного родственника в древе - можно создать личную страницу, которой можно поделиться.

Технически - построение древа должно работать также как в myheritage.com

Рассмотрим как решение с нуля, так и допиливание готового решения.

https://www.figma.com/design/WHOC5Aadw1wo4N2pUn5cAx/Drevo?node-id=444-2505&node-type=frame&t=WIDRFaJ3Wd6yc1WI-0