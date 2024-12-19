Требуется помощь в разработке большого веб-проекта на продолжительное время. Опыт в бэкенд-разработке на Python с использованием Flask и знание основ HTML, CSS и JavaScript обязательны. Навыки парсинга и опыт в верстке будут преимуществом. Оплата почасовая.
Автоматизированный бот на базе ИИ
Нужен бот на базе ИИ, который будет себя вести на форумах как юзер, логинится, сканирует темы, выбирает подходящие по ключевым словам (например, крипта) и отвечает, используя ChatGPT или подобные ИИ. Он должен быть универсальным, сам разбираться в структуре форума (где темы, кнопки, поля для ответа) и работать на форумах без API, например через Selenium или аналог. Бот должен эмулировать поведение человека: ждать перед ответами, логировать свои действия, работать 24/7 на сервере и обходить блокировки через прокси и быть многопоточным.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется внедрение системы ИИ для анализа работы отдела продаж. Необходимо транскрибировать звонки в текст и анализировать диалоги в трех ролях: РОП, HR и SMM. РОП будет оценивать работу менеджеров и соответствие скриптам, HR подберет обучение, а SMM проанализирует потребности клиентов для формирования контента в социальных сетях.Веб-программированиенет заявокЗакрытнет даты
Требуется специалист для внедрения интеграции API СДЭК в логистическое приложение на JAVA внутри мессенджера WeChat. Задача включает консультацию по внедрению, участие в созвонах с китайской командой разработчиков и поддержку в решении технических вопросов. Нужно реализовать трекинг отправлений, расчет стоимости доставки и работу с данными по штрих-кодам.Веб-программированиенет заявокЗакрытнет даты
Требуется разработать простой веб-сервис, включающий клиентскую и серверную часть. Проект может включать генератор паролей или сервис добавления записей. Используйте HTML, CSS, Javascript (React, React Router), Node.js (Express.js) и MongoDB. Необходимо выложить проект на heroku и подготовить пояснительную записку на 5 листов с описанием технологии.Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 месяца назад
Необходимо доработать Telegram бота на основе Telethon, чтобы он отправлял данные о ширине и высоте видео. Также требуется реализовать создание превьюшек, так как текущая версия автоматически изменяет видео на квадрат. Подробное описание требований к функционалу бота.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется разработка парсера на PHP для сайта на платформе Xenforo. Парсер должен позволять выбирать посты для публикации на собственном форуме с использованием API. Кроме того, необходимо обеспечить загрузку изображений на форум и возможность выбора разделов для парсинга.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется разработать простой сайт, аналогичный существующему. Сайт несложный, детали работы будут отправлены в чате. Ищем опытного веб-программиста для выполнения задачи.Веб-программирование8 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $300
Разработка скрипта для автоматической регистрации на сайте с учетом капчи, прокси и многопоточности. Задача включает отслеживание появления дат, заполнение формы и регистрацию. Необходима работа с фингерпринтом и решение проблем с перегрузкой сервера. Оплата после успешного тестирования. Срок выполнения — около недели.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $15000
Створення Telegram-бота, що автоматизує оформлення, обробку та доставку замовлень з інтеграцією Google Таблиць, SendPlus та API служб доставки. Бот збирає дані клієнта, обробляє платежі, генерує ТТН і надсилає їх клієнту. Технічні вимоги: Python, Node.js, інтеграція з API. Розробка готового бота з усім функціоналом.Веб-программирование14 заявокЗакрыт4 месяца назад