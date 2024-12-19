Автоматизированный бот на базе ИИ

$999
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок50 просмотров

Нужен бот на базе ИИ, который будет себя вести на форумах как юзер, логинится, сканирует темы, выбирает подходящие по ключевым словам (например, крипта) и отвечает, используя ChatGPT или подобные ИИ. Он должен быть универсальным, сам разбираться в структуре форума (где темы, кнопки, поля для ответа) и работать  на форумах без API, например через Selenium или аналог. Бот должен эмулировать поведение человека: ждать перед ответами, логировать свои действия, работать 24/7 на сервере и обходить блокировки через прокси и быть многопоточным.

ChatGPTSeleniumСоздание ботов
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