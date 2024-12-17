Верстка и программирование на React

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка1 просмотр

Требуется сверстать и подключить API к этому макету: https://www.figma.com/design/DAhRGXy48Ty5K7SEypazF0/HYPE_3D?node-id=957-2845&t=JQeTIYMHZWxBFqXz-1

FigmaReactВерстка сайтовИнтеграция API
4 месяца назад
4natic
Антон 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

webtramp
Антон 
36 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
4 месяца назад
$105
5 дней
Escrow

Заявки фрилансеров

webtramp
Антон 
36 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
4 месяца назад