Требуется разработать простой сайт, аналогичный существующему. Сайт несложный, детали работы будут отправлены в чате. Ищем опытного веб-программиста для выполнения задачи.
Верстка и программирование на React
Требуется сверстать и подключить API к этому макету: https://www.figma.com/design/DAhRGXy48Ty5K7SEypazF0/HYPE_3D?node-id=957-2845&t=JQeTIYMHZWxBFqXz-1
Выбранный исполнитель
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