Telegram-бот для автоматизації замовлень з інтеграцією Google Таблиць

$15000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок208 просмотров

Мета проекту

Створити Telegram-бота, який автоматизує оформлення, обробку та доставку замовлень, з інтеграцією в SendPlus, Google Таблиці та API служб доставки (Нова Пошта, Укрпошта).

Функціонал бота

1. Збір даних від клієнта

• Клієнт вводить:

• Код товару

• Кількість товару

• Бот автоматично розраховує суму замовлення через SendPlus та надсилає відповідь клієнту.

2. Оплата

• Бот надсилає реквізити для оплати.

• Після підтвердження оплати (ручне або автоматичне підтвердження), бот запитує дані для доставки:

• ПІБ отримувача

• Номер телефону

• Місто / область

• Відділення Нової Пошти або Укрпошти

3. Інтеграція з Google Таблицями

• Дані клієнта автоматично додаються до Google Таблиці в такі колонки:

• Код товару

• Кількість

• Сума оплати

• ПІБ отримувача

• Номер телефону

• Місто/Відділення

• Статус: Оплачено

4. Створення ТТН

• Дані з Google Таблиці передаються в API Нової Пошти або Укрпошти.

• Генерується ТТН (номер накладної).

5. Повернення ТТН в Google Таблицю

• Створений номер ТТН автоматично додається в Google Таблицю до відповідного замовлення.

6. Надсилання ТТН клієнту

• Telegram-бот автоматично надсилає клієнту номер ТТН з текстом:

“Ваше замовлення відправлено. Номер ТТН: XXXX. Відстежити можна на сайті Нової Пошти/Укрпошти.”

7. Фінальна обробка замовлення

• У таблиці автоматично відображається статус замовлення:

• Оплачено

• ТТН сформована

• Відправлено

Технічні вимоги

1. Мови програмування: Python, Node.js (або інші).

2. Інтеграція:

• SendPlus для розрахунку суми.

• Google Sheets API для передачі даних у таблиці.

• API Нової Пошти / Укрпошти для створення ТТН.

3. Telegram API: Для взаємодії з клієнтом через чат-бота.

4. Хостинг: Бот має працювати 24/7 (Heroku, AWS, інший сервер).

Очікувані результати

• Готовий Telegram-бот з усім вищепереліченим функціоналом.

• Бот повністю автоматизує процес оформлення замовлення, створення ТТН і відправлення даних клієнту.

Node.jsPythonАвтоматизация процессовИнтеграция APIСоздание ботов
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