Необходима сбор клиентской базы и настройка лидогенерации для привлечения заявок на ремонт квартир под ключ. Целевая аудитория - клиенты, получающие ключи в новостройках Москвы. Задача включает в себя разработку стратегии и методов для эффективного привлечения клиентов.
Telegram-бот для автоматизації замовлень з інтеграцією Google Таблиць
Мета проекту
Створити Telegram-бота, який автоматизує оформлення, обробку та доставку замовлень, з інтеграцією в SendPlus, Google Таблиці та API служб доставки (Нова Пошта, Укрпошта).
Функціонал бота
1. Збір даних від клієнта
• Клієнт вводить:
• Код товару
• Кількість товару
• Бот автоматично розраховує суму замовлення через SendPlus та надсилає відповідь клієнту.
2. Оплата
• Бот надсилає реквізити для оплати.
• Після підтвердження оплати (ручне або автоматичне підтвердження), бот запитує дані для доставки:
• ПІБ отримувача
• Номер телефону
• Місто / область
• Відділення Нової Пошти або Укрпошти
3. Інтеграція з Google Таблицями
• Дані клієнта автоматично додаються до Google Таблиці в такі колонки:
• Код товару
• Кількість
• Сума оплати
• ПІБ отримувача
• Номер телефону
• Місто/Відділення
• Статус: Оплачено
4. Створення ТТН
• Дані з Google Таблиці передаються в API Нової Пошти або Укрпошти.
• Генерується ТТН (номер накладної).
5. Повернення ТТН в Google Таблицю
• Створений номер ТТН автоматично додається в Google Таблицю до відповідного замовлення.
6. Надсилання ТТН клієнту
• Telegram-бот автоматично надсилає клієнту номер ТТН з текстом:
“Ваше замовлення відправлено. Номер ТТН: XXXX. Відстежити можна на сайті Нової Пошти/Укрпошти.”
7. Фінальна обробка замовлення
• У таблиці автоматично відображається статус замовлення:
• Оплачено
• ТТН сформована
• Відправлено
Технічні вимоги
1. Мови програмування: Python, Node.js (або інші).
2. Інтеграція:
• SendPlus для розрахунку суми.
• Google Sheets API для передачі даних у таблиці.
• API Нової Пошти / Укрпошти для створення ТТН.
3. Telegram API: Для взаємодії з клієнтом через чат-бота.
4. Хостинг: Бот має працювати 24/7 (Heroku, AWS, інший сервер).
Очікувані результати
• Готовий Telegram-бот з усім вищепереліченим функціоналом.
• Бот повністю автоматизує процес оформлення замовлення, створення ТТН і відправлення даних клієнту.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Продажи и лиды1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
Требуется провести качественную рассылку в Apollo по заданным критериям для участия в конкурсе. Рассматриваются англоязычные варианты и другие предложения. Необходимо обеспечить соответствие требованиям для эффективного привлечения лидов и продаж.Закрыт4 месяца назад
Необходима база клиентов для компании, занимающейся арендой спецтехники, включая катки, экскаваторы и бульдозеры. Работа осуществляется по всему ЮФО. Ожидаются контакты потенциальных клиентов для увеличения продаж и генерации лидов.Закрыт6 месяцев назад
Ищем рекламного менеджера для Telegram-канала о криптовалютах. Задача: находить рекламодателей. Оплата составляет 15-20% с каждой продажи рекламы. Два варианта размещения: 1/24 за 2500 руб и 2/48 за 3000 руб, на постоянной основе 6000 руб.Закрыт6 месяцев назад
Задача заключается в поиске клиентов для аренды спецтехники, включая бульдозеры, катки и экскаваторы. Основные регионы: Краснодарский край, Ростовский район и Ставропольский край.Закрыт6 месяцев назад
Требуется фрилансер для срочного обзвона детских садов с предложением провести шоу мыльных пузырей. Оплата 1500 руб. за 50 разговоров от 20 сек. Телефония и база предоставляются. Рассматриваются только кандидаты с успешным опытом в продажах.Закрыт8 месяцев назад
Необходимо найти организации для предложения услуги размещения панорам 360 градусов на Яндекс картах. Работа включает коммерческую и жилую недвижимость. Ожидается проработка стратегии поиска и взаимодействия с потенциальными клиентами.Закрыт9 месяцев назад
- $100
Требуется внедрение стратегии продвижения крипто-челенджа для трейдеров по РФ. Создание постов на Авито с активированными объявлениями, размещение вакансий трейдеров в серверах, а также оформление рекламы в Телеграм. Необходимо предоставить доступы к аккаунтам и обеспечить продвижение через карты.Закрыт9 месяцев назад
- $3
Blue Card Agency ищет менеджера по продажам для удаленной работы с гибким графиком. Обеспечьте привлечение клиентов и достигайте поставленных целей. Требуются языковые навыки и опыт работы в продажах. Предоставляется обучение и конкурентная заработная плата с бонусами.Продажи и лиды2 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
Ищутся специалисты для консультаций по телефонным продажам в массажном салоне. Требуется прослушивание звонков администраторов, оценка их работы и обучение навыкам продаж. Все коммуникации будут проходить в Telegram, допускается запись аудио и видео. Укажите стоимость работы по часам или за консультации.Продажи и лиды5 заявокЗакрытгод назад