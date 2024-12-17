Скрипт для регистрации на быстром стеке

Надо сделать скрипт на быстром стеке, на странице регистрации, зарегистрироваться на определенную дату заполнив форму.

на той стороне сидят опытные ребята. Даты выдают редко раз в сутки или случайно.

за даты борются другие желающие c похожими решениями.

Задача:

Отследить появление даты

заполнить форму

зарегистрироваться (уведомление приходит на мой емайл)



- со стороны сайта используется капча (решение есть у меня на питоне)

- скорее всего могут использоваться различные инструменты вроде фингерпринта для определения устройства или на формах висеть ключи.

по фингер принту могут определять устройство как спам, и отдавать ошибку какою-то которая вводит в заблуждение.

- надо использовать прокси

- Часто в момент выбрасывания дат, сервер перегружен или пишет что перегружен, хотя серверных ошибок нет, в дизайне сайта пишет что сайт перегружен.

- нужна многопоточность



Было замечено что иногда для моб устройств могут отображатся даты, а для десктопа в этот же момент нет, может совпадением быть.



Задача найти решение и зарегистрироваться.



Оплата сразу после успешного проведения теста, можно на вашей стороне.



Для начала от вас телеграм, стек или решение. Доп материалы, которые помогут, дам в телеграм.

Срок около недели.

Бюджет указан.