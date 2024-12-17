Створення Telegram-бота, що автоматизує оформлення, обробку та доставку замовлень з інтеграцією Google Таблиць, SendPlus та API служб доставки. Бот збирає дані клієнта, обробляє платежі, генерує ТТН і надсилає їх клієнту. Технічні вимоги: Python, Node.js, інтеграція з API. Розробка готового бота з усім функціоналом.
Скрипт для регистрации на быстром стеке
Надо сделать скрипт на быстром стеке, на странице регистрации, зарегистрироваться на определенную дату заполнив форму.
на той стороне сидят опытные ребята. Даты выдают редко раз в сутки или случайно.
за даты борются другие желающие c похожими решениями.
Задача:
Отследить появление даты
заполнить форму
зарегистрироваться (уведомление приходит на мой емайл)
- со стороны сайта используется капча (решение есть у меня на питоне)
- скорее всего могут использоваться различные инструменты вроде фингерпринта для определения устройства или на формах висеть ключи.
по фингер принту могут определять устройство как спам, и отдавать ошибку какою-то которая вводит в заблуждение.
- надо использовать прокси
- Часто в момент выбрасывания дат, сервер перегружен или пишет что перегружен, хотя серверных ошибок нет, в дизайне сайта пишет что сайт перегружен.
- нужна многопоточность
Было замечено что иногда для моб устройств могут отображатся даты, а для десктопа в этот же момент нет, может совпадением быть.
Задача найти решение и зарегистрироваться.
Оплата сразу после успешного проведения теста, можно на вашей стороне.
Для начала от вас телеграм, стек или решение. Доп материалы, которые помогут, дам в телеграм.
Срок около недели.
Бюджет указан.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15000Веб-программирование14 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $3000
Ищется разработчик для создания игры-миниприложения в Telegram, аналогичной популярным играм про мостостроительство. Игра должна иметь простой интерфейс, мультиязыковую поддержку и реалистичную физику. Основные модули включают игровую механику, балансировку уровней и интеграцию с Telegram API. Срок разработки: 6 недель.Веб-программирование10 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется настройка интеграции входящих лидов из ВК в Битрикс. Также возможна дальнейшая настройка мессенджеров Вотсап и Телеграмм для работы в системе. Задача включает в себя полный процесс интеграции для оптимизации работы с клиентами.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Необходимо изменить базу данных стандартного веб-приложения на C# с localdb на PostgreSQL 15.0 или выше, с сохранением функционала авторизации пользователей и управления ролями. Проект должен поддерживать работу в Linux, настройки подключения хранятся в appsettings.json. В результате требуется получить бекап базы данных и исходный код для проверки работоспособности.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 месяцев назад
- $150
Требуется разработка простого плагина для WordPress, который позволит быстро импортировать комментарии из файла. Необходимо адаптировать функционал под конкретные задачи. Подробности указаны в предоставленном документе. Ожидается реализация проекта в течение недели.Завершен5 месяцев назад
Требуется убрать лишние поля из формы checkout в WooCommerce на WordPress. Необходимо удалить billing address и shipping address. Задача срочная.Закрыт5 месяцев назад
Необходимо разработать сайт, который будет выводить статистику заработка курьеров и адреса доставок из Telegram-групп. Курьеры смогут видеть свои доходы, а администратор — общую статистику по магазинам. Также требуется возможность коррекции цен доставки. Сайт должен отображать список адресов, заработанные суммы и статистику по каждому магазину.Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $16
Требуется разработка скрипта для WordPress с использованием WooCommerce, который будет кастомизировать отображение цен для определенных товаров. Скрипт должен быть вставлен в файл functions.php и использовать формулу: Max price(variable) / 20. Например, для товара с id 102, имеющего вариации с ценами 100, 1000 и 10000, скрипт должен выводить 'от 500 за штуку' под основной ценой.Веб-программирование8 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется разработка телеграмм бота с внедрением OpenAI. В проекте предусмотрена база знаний с текстами, фото, видео и PDF-файлами. Исполнитель должен предоставить детальные сроки и стоимость, включая подключение платежной системы Юкасса. Проект требует опытного специалиста, способного расписать этапы разработки.Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $200
Требуется разработать скрипт, работающий с API и сохраняющий данные в MySQL. Скрипт должен включать около 10 простых методов. Необходимо развернуть решение на сервере и регулярно обновлять ход работы. Оплата по факту выполнения. Начать работу требуется сегодня.Закрыт5 месяцев назад