Скрипт для регистрации на быстром стеке

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки155 просмотров

Надо сделать скрипт на быстром стеке, на странице регистрации, зарегистрироваться на определенную дату заполнив форму.
на той стороне сидят опытные ребята. Даты выдают редко раз в сутки или случайно.
за даты борются другие желающие c похожими решениями.
Задача:
Отследить появление даты
заполнить форму
зарегистрироваться (уведомление приходит на мой емайл)

- со стороны сайта используется капча (решение есть у меня на питоне)
- скорее всего могут использоваться различные инструменты вроде фингерпринта для определения устройства или на формах висеть ключи.
по фингер принту могут определять устройство как спам, и отдавать ошибку какою-то которая вводит в заблуждение.
- надо использовать прокси
- Часто в момент выбрасывания дат, сервер перегружен или пишет что перегружен, хотя серверных ошибок нет, в дизайне сайта пишет что сайт перегружен.
- нужна многопоточность

Было замечено что иногда для моб устройств могут отображатся даты, а для десктопа в этот же момент нет, может совпадением быть.

Задача найти решение и зарегистрироваться.

Оплата сразу после успешного проведения теста, можно на вашей стороне.

Для начала от вас телеграм, стек или решение. Доп материалы, которые помогут, дам в телеграм.
Срок около недели.
Бюджет указан.

PythonНаписание скриптов
4 месяца назад
sergmakaron
Сергей 
75 лет
7 месяцев в сервисе
Был
17 дней назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Иван
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
4 месяца назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
4 месяца назад
ТОП-10
Веб-программирование
Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
4 месяца назад