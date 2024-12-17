Реализовать скрипт работающий по API и сохраняющий в MySQL, сегодня

Порядка 10 простых методов

По работе сразу требуется развернуть где-то на Вашем сервере и дать доступ в phpmyadmin, раз в час обновлять ход работы и показать - что подтянули, идти постепенно по одному запросу. Оплата будет произведена по факту выполнения, без аванса (исходный код скрипта - передадите, после получения оплаты)

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