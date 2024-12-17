Требуется внести правки в фронтенд сайта на ReactJS. Необходимо исправить ошибки в калькуляторе, добавить новые разделы, улучшить интерфейс и анимации. Также требуется оптимизация роутинга и визуальных элементов. Работа с SSG/SSR через nextjs/vite для статической генерации контента.
Реализовать скрипт работающий по API и сохраняющий в MySQL, сегодня
Реализовать скрипт работающий по API и сохраняющий в MySQL, сегодня
Порядка 10 простых методов
По работе сразу требуется развернуть где-то на Вашем сервере и дать доступ в phpmyadmin, раз в час обновлять ход работы и показать - что подтянули, идти постепенно по одному запросу. Оплата будет произведена по факту выполнения, без аванса (исходный код скрипта - передадите, после получения оплаты)
Бюджет 200$, язык разработки любой. Оставляйте телеграмм для связи.
По срокам самое важное - начать требуется сразу и выполнить сегодня задачу.
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