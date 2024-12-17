Реализовать скрипт работающий по API и сохраняющий в MySQL, сегодня

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок22 просмотра

Реализовать скрипт работающий по API и сохраняющий в MySQL, сегодня

Порядка 10 простых методов

По работе сразу требуется развернуть где-то на Вашем сервере и дать доступ в phpmyadmin, раз в час обновлять ход работы и показать - что подтянули, идти постепенно по одному запросу. Оплата будет произведена по факту выполнения, без аванса (исходный код скрипта - передадите, после получения оплаты)

Бюджет 200$, язык разработки любой. Оставляйте телеграмм для связи.

По срокам самое важное - начать требуется сразу и выполнить сегодня задачу.

PHPSQLНаписание скриптовРазработка API
5 месяцев назад
guest_1734439246741
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Выбранный исполнитель

Luco
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