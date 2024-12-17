Требуется разработать решение для соединения видео/аудио стримингового потока от Tavus через Daily в Telegram с использованием технологий WebRTC и RTMP. Необходима интеграция потоков для передачи данных между указанными платформами.
Несложные правки по фронту и PHP
Ищем человека, кто быстро по списку, сможет внести правки по фронту и часть по PHP.
Все по тз. Начать можно сразу как договоримся по цене.
В своей заявке, укажите пожалуйста языки программирования, которыми вы владеете.
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