Несложные правки по фронту и PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок236 просмотров

Ищем человека, кто быстро по списку, сможет внести правки по фронту и часть по PHP. 

Все по тз. Начать можно сразу как договоримся по цене. 

В своей заявке, укажите пожалуйста языки программирования, которыми вы владеете. 

PHP
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